Fürjes: tartalékterületen épül fel a kínai egyetem

Kéthetes hallgatás után se tudunk többet a Fudan Egyetem budapesti terveiről.

Van egy nagyívű tervünk, a Diákváros fejlesztési program. A jó hír az, hogy ezt a kormány, a főváros, az érintett kerületi önkormányzatok és a szakmai is támogatja – jelentette be Fürjes Balázs Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár mai tisztázó jellegű sajtótájékoztatóján. Mindjárt az elején leszögezte, hogy fontosnak tart néhány félreértést eloszlatni, ami az elmúlt hetekben kialakult a kínai Fudan Egyetem budapesti kampuszával és a Diákvárossal kapcsolatban. Ez csak részben sikerült. A kínai beruházásról például csak annyit árult el, hogy az nem veszi el a helyet a Diákvárostól. Nagyon messziről indított az államtitkár. A kiindulópont a jó levegő, a zöld felület fejlesztés és a közlekedési kapcsolatok fontossága volt, majd rákanyarodott a kollégiumi férőhelyek kínzó hiányára, amellyel a kormány már négy éve tisztában van. Ezt követte a Déli Városkapu-Diákváros vízfelületekkel együtt csaknem 200 hektáros területének bemutatása, kezdve azzal, hogy ez egy rozsdaterület, amely évek óta elhanyagolt, hegyekben áll ott a szemét, de ezzel együtt is aranytartaléka a városnak. Ezt ismerte fel a kormány, amikor a fejlesztése mellett döntött. Mint mondta a beruházás négy részre bontható, az első a Baranyi-terv (Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester atlétikai stadion-építéséhez kötött paktuma) megvalósítása, amelynek értelmében felépül az új atlétikai stadion és a ferencvárosi sport- és szabadidő park. A második rész az észak-csepeli hatalmas gyalogos és tanösvényes, futókörökkel megtűzdelt közpark, amelyben különleges csapadékvíz-hasznosítású vizes élőhelyes területet is kialakítanak. A harmadik a Diákváros, amely 8-12 ezer diák szállását és kiszolgálását célzó épületeket foglal magába, míg a negyedik a tartalék zóna, amely korábban üzleti és irodacélú hasznosításra jelöltek ki. Ezen a területen kapna helyet a Fudan Egyetem. Már hozzá is láttak a terv végrehajtásának. Épül az atlétikai stadion, elkészült a terület városszerkezeti mesterterve, hamarosan eredményt hirdetnek a terület emblematikus épületének, a műemléki védettséget élvező Nagyvásártelepnek a rekonstrukciójára, valamint egy szomszédos iroda és kollégiumi épületére kiírt építészeti pályázaton. A hatalmas, 10 ezer négyzetméteres csarnok közösségi funkciót kap majd, ahogy az előtte elterülő Dunáig húzódó terület is. A tájékoztatón az is kiderült, hogy hiába a Budapest Fejlesztési Központ a projekt gazdája, a Fudan Egyetem új kampuszáról se Fürjes, se Vitézy Dávid a BFK vezérigazgatója nem tud semmit, lévén az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket a kormányzati munkamegosztás miatt az Innovációs és Technológiai Minisztérium bonyolítja. A Direkt36 cikke szerint az ITM előterjesztése alapján döntött a kínai beruházás támogatásáról a kormány. A február 24-i kormányülésen készült emlékeztető szerint a kormány arról is döntött, hogy „az előterjesztés szerinti beruházás a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program helyszínén valósul meg”. Erről mondta most azt az államtitkár, hogy félreértés. A kampusz nem a Diákváros helyén, hanem a tartalékzónában kap helyet. Az viszont nem derült ki, hogy pontosan mely ingatlanokat adnák oda a kínai egyetemnek és arról sem bocsátkozott becslésbe, hogy ez ténylegesen mennyibe is kerül majd. Csak annyit árult el a Népszava kérdésére, hogy léteznek előkalkulációk, de ezek közlése az eladókat hozná előnyös helyzetbe. Így továbbra sem tudható, hogy korábban mire alapozva határozták meg a 821 millió forintos költségkeretet a Fudannak szánt ingatlanok megvásárlására. A kínaiak egyébként el tudják fogadni a Snohetta építésziroda által készített városszerkezeti mesterterveket, de hogy ők hány darab és milyen nagy épületet építenének, továbbra sem derült ki. Az államtitkár szerint a Fudan körül kialakult disputa a rossz történelmi tapasztalatból adódó előítélet, de ezen ideje változtatni, mert a XXI. század Ázsiáé. Vitézy Dávid annyit tett mindehhez hozzá, hogy az új városnegyeddel a nagy előd Fővárosi Közmunkák Tanácsának nagyszabású városfejlesztő munkáját folytatnák. A dél-pesti rozsdaövezet élettel való megtöltését segíti majd a csepeli és a ráckevei HÉV-vonalak felújítása, illetve föld alatti összekötése és meghosszabbítása a Kálvin térig. Fürjes Balázs a kormányzati narratívát elismételve hozzátette: a HÉV járműtendert azért kellett visszavonni, mert az eljáráson induló két gyártó túlságosan drágán akarta eladni az egyébként jó minőségű járműveket. De a kormány utasította a MÁV-HÉV Zrt-t, hogy 1-2 hónapon belül írjon ki egy új tendert, amellyel alacsonyabbra szoríthatják az árakat. Az államtitkár azt nem tette hozzá, de a tender visszahívásának és a feltételek újrafogalmazásának valódi oka a hármas metró botrányos minőségű kocsijait is szállító orosz Transmasholding indulásának lehetővé tétele.