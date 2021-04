Ne lepődjön meg, ha katonai konvojokkal találkozik a hétvégén

Így most már van esély annak érdemi elbírálására.

- közölte a Fővárosi Törvényszék. A lapunkhoz is eljuttatott - meglehetősen szűkszavú - tájékoztatásból az derül ki, hogy a tárgyalás pontos időpontját egyelőre nem tűzték ki. Korábban már a Népszava is beszámolt a Klubrádió elhallgattatásáról , melyre azért került sor, mert a rádió pályázata állítólag nem felelt meg a budapesti 92.9-es frekvenciára kiírt pályázati előírásoknak. Emellett beszámoltunk arról is, hogyan hazudott a Médiatanács a kereset megküldésének időpontjáról.