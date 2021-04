Játsszon Orbán Viktort!

Kísérletezgessen ön is, hogyan kezelné a járványt - és azonnal megnézheti, milyen eredménnyel járnak döntései.

Miniszterelnöknek lenni nem könnyű – vészhelyzet esetén különösen nem. Bitang nehéz döntéseket vont saját hatáskörébe Orbán Viktor, például azt kell kiokoskodnia, hogy több százezer családot lökjön a szegénységbe az üzemek bezárásával, vagy több ezer ember életét tegye kockára azzal – hogy a gazdaság életben tartása érdekében – újra nyitja az óvodákat, általános iskolák alsó tagozatait. És mindezt megkavarja, hogy még idén futball EB, jövőre pedig választás lesz.



Ezt szokták bulváros egyszerűséggel „a lazítani vagy mégsem”-dilemmaként leírni. Megeshet, hogy a miniszterelnök fejében van egy mesterterv. De kívülről ötletelésnek tűnik az, amit a kormány járványkezelés címén tesz. Példának okáért szinte az utolsó pillanatig lebegtette a minisztérium, hogy hogy akkor hétfőn kinyitnak-e az óvodák, iskolák, vagy sem. Túlélés szempontjából nem kérdés, mi a helyes, de akkor is: családok százezreinek kell napok alatt újraszervezni az életét. A politikai túlélés szempontjából a szigorú zárás fenntartása, és a kötelező oltás viszont nem célravezető, a kormánypárti szavazótábor mintegy fele elutasítja a korlátozásokat és a vakcinát egyaránt. Mégis: bármilyen bonyolultnak is tűnik a járványképlet, pár változó segítségével egyszerűen leírható. Csak egyetlen dologgal kell tisztában lenni: kinek mi fontos – újraválasztás, emberélet, válságminimalizálás. Íme, itt a személyre szóló vírusterepasztala, próbálja ki: hány halottat vállalna be a minél korábbi nyitásért.

A szimulátor működése

A csúszkák segítségével modellezheti, miképp kezelné a járványt. Lehet a totális szigor híve (minden zárva van, és mindenki köteles a jobb védelmet nyújtó FFP maszkot viselni. És lehet halálosan laza, menedzselheti úgy az életet, mintha nem pusztítana a vírus.

Az "új kísérlet" gombra kattintva végig kísérheti, hogy az egy-egy beteget reprezentáló négy piros pont hogyan terjeszti el a kórt az adott populációban.

A végeredmény azt mutatja, milyen gyorsan vagy lassan csengett le a járvány, és hány halálos áldozatot követelt.

Egy kísérlet nem kísérlet, úgyhogy senki ne lepődjön meg, ha két egymást követő próbálkozása során (azonos paraméterek mellett) nem ugyanaza az eredmény jön ki: a vírus sem produkál két ugyanolyan járványt, még azonos körülmények között sem. Viszont ha sokszor modellezi a terjedést ugyanazokkal a feltételekkel, akkor kiderül, hogy általánosságban mégiscsak közelítenek egymáshoz az eredmények. De hangsúlyozzuk, ez egy játék, nem egy tudományos modell. És csak remélni merjük, hogy Orbán Viktor nem ezeket a csúszkákat húzogatja - és nem csak játéknak tekinti az egészet.