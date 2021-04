Baleset miatt lezárták a Ferihegyre vezető utat

A lány hiába próbált volna ellenkezni, rettegett és nem mert senkinek beszélni az átéltekről.

Egy középiskolás lány 2018 tavaszán fordult iskolájának pszichológusához, elmesélve neki évekkel azelőtti hányattatásait - írja a police.hu . Az édesanyjával nevelkedő fiatalt 2009 és 2014 között nevelőapja szexuálisan bántalmazta. Még csak 10 éves volt, amikor a férfi először közeledett felé, minden a szájára adott puszival kezdődött, simogatásokkal, majd közösülésekkel folytatódott. Az aktusokat vagy otthon, vagy autójában követelte ki a férfi, a kislány hiába próbált volna ellenkezni, rettegett és nem mert senkinek beszélni az átéltekről. Előfordult, hogy vonakodott, ilyenkor büntetéseket kapott. Nem beszédes és látható nyomokat hagyót, hanem olyanokat, amelyek más családokban is előfordulhatnak: lány nem használhatta telefonját, ideiglenesen nem játszhatott számítógépes játékokkal, nem nézhetett tévét, nem találkozhatott barátaival. E közben élettársa már közös gyermekükkel volt várandós. A feljelentéskor már nagykorú sértettet igazságügyi pszichológus többször is megvizsgálta, a szexuális trauma, az önutálat és saját maga hibáztatásának egyértelmű jeleit észlelve a lányon. A szakember az általa elmondottakat valóságosnak és megtapasztaltnak véleményezte. Az anya megdöbbent a hallottakon, mivel semmi jelét nem látta akkoriban a történteknek, az egyébként is magába forduló lányán változást nem vett észre. A nevelőapa elfogása és kihallgatása 2020 májusában történt meg, mivel a férfi külföldön tartózkodott és bár nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, őrizetbe vétele csak tavalyi, már újdonsült élettársához és annak két kiskorú gyermekéhez való hazatérte után vált lehetségessé. A most 44 éves N. Ferenc mindent tagad. Élettársa korábban beszélt neki a büntetőeljárásról és hogy jelentkezzen a rendőrségen, mert keresik, de erre válaszul csak annyit kapott: „nem érdekel az eljárás”. A férfi jelenleg is letartóztatásban van, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya a szexuális erőszak megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást befejezte, az iratokat átadta az ügyészségnek.