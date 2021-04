Fagypontra került az orosz-cseh viszony 18 orosz diplomata Prágából való kiutasítása után. Az ügy a cseh választásra is hatással lehet.

Hatalmas diplomáciai botrány tört ki Csehország és Oroszország között ráadásul éppen akkor, amikor Milos Zeman oroszbarát elnök mind nagyobb befolyást próbál gyakorolni Andrej Babis kormányára. Prága azzal vádolja Oroszországot, hogy katonai hírszerzésének köze volt 2014 októberében és decemberében a morvaországi, vrbeticei lőszerraktárban történt robbanásokhoz, ezért az ország 18 orosz diplomatát utasított ki. Erről Andrej Babis kormányfő rendelkezett, aki azt állította, döntésével Zeman elnök is egyetértett. „Csehország szuverén állam, s ezért kellő mértékű választ kell adnia a példátlan történtekre” – fejtette ki a miniszterelnök.

A Prágától 110 kilométerre, keletre található vrbeticei gyártelepen kialakított raktárban történt robbantásokban két személy vesztette életét és különösen az első detonációt követően komoly anyagi kár keletkezett, több száz embert kellett kitelepíteni a környékről.

Az Ostrava Imex Group által bérbeadott raktárat különféle cégek használták. Az ügy kapcsán elsősorban a cseh rendőrség szervezett bűnözéssel foglalkozó részlege foglalkozott. A nyomozás szerint a robbantást az orosz katonai hírszerzés, a Felderítő Főcsoport állt. Prága két napot adott a diplomatáknak az ország elhagyására. A rendőrség két orosz útlevéllel rendelkező férfit keres, akik az októberi robbanás idején cseh területen tartózkodtak. A Respekt című lap úgy tudja, arról az Anatolij Cepigről és Alekszandr Miskinről van szó, akik 2018-ban, az Egyesült Királyság meg akarták ölni a kettős ügynök Szergej Szkripált. A cseh rendőrség azt gyanítja, a robbantással akarták megakadályozni, hogy Csehországból fegyverrel lássák el Ukrajnát, mely országgal az oroszok háborúban állnak. A Bellingcat oknyomozó portál pedig rámutatott, ebben az időben Bulgáriában is felrobbantak lőszerraktárak, így ez esetben is felmerül az orosz szál gyanúja. Marija Zaharova orosz elnöki szóvivő közölte, Prágának tudnia kell, hogy mi következik az ilyen „trükkök” után. Vlagyimir Dzsabarov, a Szövetségi Tanács részéről pedig kijelentette, hasonló lépést várhatnak Moszkvától, vagyis Oroszország szintén tömegesen utasíthat ki cseh diplomatákat.



Az egész ügyben nem csak az az érdekes, hogy ilyen sok diplomatát utasított ki Prága, hanem az, hogy milyen cseh belpolitikai helyzetben tört ki a diplomáciai botrány. Múlt hétfőn azért távozott Tomás Petrícek külügyminiszter, mert a szociáldemokraták hétvégi kongresszusán alulmaradt Jan Hamácek pártelnökkel szemben. Előbbi jóval kritikusabb volt Babis pártjával, a koalíciós partner ANO-val szemben, mint maga a pártelnök. Petríceknek azért is távoznia kellett, mert Milos Zeman követelésével szemben elutasította, hogy az Európai Gyógyszerügynökség által nem engedélyezett Szputnyik V vakcinát vásároljanak. Hamácek a cseh diplomácia vezetőjének leváltásával tehát az államfőnek is szívességet tett. Ebben az interregnumban ideiglenesen Hamácek vette át a külügyi tárca irányítását és nem is tétlenkedett, mára, hétfőre moszkvai vizitet szervezett, melynek keretében tárgyalni kívánt vendéglátóival a Szputnyik V megvásárlásáról. Csakhogy mint az Aktuálne.cz hírportálja kiderítette, a 2018 júniusa óta a belügyi tárcát irányító Hamácek már másfél héttel a szombati bejelentés előtt, a hírszerzési bizottság ülésén értesült a cseh rendőrség által terrorcselekménynek minősített vrbeticei robbanásokkal kapcsolatos orosz szálról, s ennek ellenére szervezte meg oroszországi látogatását.

Mindenesetre a fejlemények hatására szombaton kénytelen volt lemondani a moszkvai utat, ami azt is jelentheti, hogy egyelőre nem lesz orosz vakcina Csehországban.

Hamácek moszkvai útját valójában Andrej Babis tiltotta le. S itt jöhet egy másik fontos szál az ügybe: a miniszterelnök számára kapóra jön a diplomáciai botrány, mert a határozott fellépéssel esélyt lát arra, hogy újra növelje pártja, az ANO népszerűségét az októberi parlamenti választás közeledtével. Már két legutóbbi felmérés is azt mutatta, hogy a Kalózpárt és a STAN nevű tömörülés liberális választási szövetsége vezeti a közvélemény-kutatásokat, így csökken az esélye annak, hogy Babis a kormányfői bársonyszékben maradjon. Tekintélyének azok a dokumentumok sem tettek jót, amelyek igazolták, miszerint együttműködött az egykori kommunista titkosszolgálattal, az StB-vel.