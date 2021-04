Alapjaiban rengetheti meg az európai focit a topklubok elképzelése

A Red Bull holland pilótája nyerte a Emilia-Romagna Nagydíjat, míg a hétszeres világbajnok a mezőny közepéről ért vissza a második helyre.

A pénteki szabadedzéseken nem alakult ki nagy különbség az élmezőnyben, mindkét tréningen egy tizeden belül volt az első három helyezett. A szombati időmérő hasonlóan kiélezett küzdelmet hozott, hiszen a pole pozíciót megszerző Lewis Hamilton kevesebb mint egy tized különbséggel utasította maga mögé a Red Bull duóját, meglepetésre Sergio Pérez és Max Verstappen sorrendben. A futam előtt megérkezett a várt csapadék, így a mezőny vizes pályára alkalmas gumin rajtolt. A start után Verstappen fordult el elsőként, a csatározás közben Hamilton autójának szárnyvéglapjáról leszakadt egy darab. Még az első körben Nicholas Latifi (Williams) csapta falnak az autóját, ami miatt bejött a pályára a biztonsági autó. Menet közben Mick Schumacher (Haas) törte le autója orrkúpját, emiatt csak a hatodik kör végén indult újra a száguldás. Verstappen egyből eltávolodott Hamiltontól, akinek ekkor inkább hátrafelé kellett figyelnie Charles Leclerc-re (Ferarri). A 12. körben a negyedik helyen haladó Pérez kapott 10 másodperces időbüntetést, amiért a biztonsági autós szakasz során előzött. A 22. körben Sebastian Vettel (Aston Martin) váltott elsőként slick gumira, majd ahogy száradt a pálya, Hamilton felzárkózott Verstappenre. A 28. körben a holland állt ki a bokszba, a következőben érkezett a hétszeres világbajnok, azonban a holland maradt az élen. A 32. körben a lekörözések közben Hamilton ment ki a vizes ívre, melynek eredményeként belecsúszott a gumifalba. A brit nagy nehezen kitolatott, néhány másodperccel később viszont a másik mercedeses Valtteri Bottas számára ért véget a verseny, mivel összeütközött George Russell-lel (Williams). A hatalmas baleset miatt piros zászlóval félbeszakították a versenyt. Az újraindítás előtt Verstappen csúszott meg a biztonsági autó mögött, de meg tudta őrizni a vezetést, míg Lando Norris megelőzte Leclerc-t, így feljött másodiknak. Hamiltonnak a kilencedik helyről kellett megkezdenie a felzárkózást. A 38. körben Pérez csúszott ki és esett vissza a mezőny végére, a 42. körben Hamilton már ötödik volt. A hajrában Verstappen sikerét már semmi nem veszélyeztette, míg a brit pilóta átlépett mindkét Ferrarin, majd nekiveselkedett Norrisnak is, akit négy körrel a leintés előtt meg is előzött. „Gratulálok Maxnak, nagyszerű munkát végzett, Landonak is gratulálok, jó látni, hogy a McLaren is újra itt van az élmezőnyben – jelentette ki a leintés után a második Hamilton. – Nem ez volt életem napja, nagyon hosszú idő után újra hibáztam, de nagyon örülök, hogy célba értem. Egy száraz ív volt, talán kicsit elsiettem a lekörözést. Próbáltam megállni, de nem tudtam, kicsúsztam. Nagyon örülök, hogy vissza tudtam jönni a pályára, és aztán értékes pontokat szereztem a csapatnak. Nagyon rosszul éreztem magam a hiba után, nem gondoltam, hogy második lehetek. De talpra álltam, mentálisan feltornáztam magam, s visszarázódtam a versenybe” – tette hozzá a címvédő brit, aki a leggyorsabb körért járó egy pontot is bezsebelte, ennek köszönhetően pedig megőrizte a vezetést a vb-pontversenyben. „Nagy kihívás volt ez a verseny, különösen az elején, mert nagyon nehéz volt a pályán maradni” – fogalmazott Verstappen, aki Imolában pályafutása 11. futamgyőzelmét aratta. – Meglepett, hogy az első helyen találtam magam az első kanyarban. Aztán szerencsére a legjobbkor váltottunk slick gumira. Az újraindításnál is volt egy nehéz pillanatom, próbáltam felmelegíteni az abroncsot. Szerencsére nem pördültem meg” – összegzett a Red Bull hollandja. „Nagyon boldog vagyok – kezdett bele az értékelésbe Norris, aki pályafutása során másodszor állhatott dobogóra. – Csalódott voltam az időmérő után és a verseny sem indult jól. A végén próbáltam tartani a második helyet, de Lewis nagyon gyors volt. Nagyon jó harcolni a mezőny elején, két-három-négy körön keresztül kitartottam, de nem vagyok így sem csalódott” – tette hozzá. Nem sokkal maradt le a dobogóról a Ferrari duója, Leclerc mögött Carlos Sainz Jr. lett az ötödik, majd Lance Stroll (Aston Martin), Pierre Gasly (AlphaTauri), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Esteban Ocon (Alpine) volt a további pontszerzők sorrendje. A vb két hét múlva, Portugáliában folytatódik.