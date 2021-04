Napi vírus: 197 elhunyt, 2680 új fertőzött

2680 új fertőzöttet találtak az utóbbi 24 órában, ezzel a járvány kezdete óta összesen 753 188 főre nőtt az azonosított fertőzöttek száma, írja a koronavirus.gov.hu . Elhunyt 197 többségében idős, krónikus beteg, így a járvány eddig 25381 halálos áldozatot követelt. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 458 212 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 269 595 fő. 8650 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1052-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de a brit vírusmutáns továbbra is ezreket fertőz, ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos. Folyamatos az oltás, eddig 3 266 425 ember vette fel a vakcinát, közülük 1 391 381 már a második dózist is megkapta - immár bármely regisztráltnál bármikor csöröghet az oltásra hívó telefon. A fokozatos újraindítás részeként mától kinyithatnak az óvodák, az iskolák alsó tagozatai és a felnőttképzésben is lehetségessé válik a jelenléti oktatás, valamint a vizsgák megtartása. (A felső tagozatok és a középiskolák május 10-től térhetnek vissza a tantermi oktatáshoz.) A járvány megfékezése érdekében a kormány meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő védelmi intézkedéseket, tehát április 19. után is kötelező lesz a közterületeken a maszkviselés, a távolságtartás, valamint érvényben marad az este 10 órakor életbe lépő esti kijárási tilalom is.