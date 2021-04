Érdemes az eget kémlelni: csillaghullás kezdődött

A Lyridák meteorraj érkezésének csúcspontja csütörtökre esik, de addig is lehet eredményes a vadászat.

A Lyridák meteorraj nagyjából április 16-a és 30-a között figyelhető meg, idén a maximuma április 22-ére esik, óránként 7-8 meteor és egy-egy fényesebb tűzgömb is elsuhanhat a fejünk felett – írta az Időkép.hu . A hullócsillagok bármely égtáj felé megjelenhetnek, viszont látszólag a Lant csillagkép felől érkeznek. Egyelőre ugyan felhősek a napok, de a hét közepétől már tisztább időszakok is előfordulhatnak, és az éjjelek alkalmasak lehetnek a hullócsillag-lesre A sikeres hullócsillag-vadászathoz csütörtökön a hajnali órák lehetnek a legalkalmasabbak, igaz, ha a felhők el is vonulnak, a növekvő Hold erős fénye is megzavarhatja csillagnézést.