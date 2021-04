Kedden talán már látni fogjuk a napot

Már 2019-ben megérkezett a másfél milliárd forintnyi pénz, de nem használhatták, mert az örökhagyó két unokája megtámadta a végrendeletet.

Egy 2016-ban 93 évesen elhunyt, brit útlevéllel rendelkező osztrák nő 4,3 millió eurót (1,55 milliárd forint) hagyott örökül a Karintiai Tartományi Állatvédelmi Egyesületre. A szokatlan örökség valójában már 2019-ben megérkezett az osztrák állatvédőkhöz, de a pénzt mindeddig nem használhatták fel, mert az örökhagyó két unokája megtámadta a végrendeletet. Az elhunyt állatbarát asszony a brit jog szerint végrendelkezett, amely nem ismeri a kötelesrész fogalmát, ezért - lévén a kedvezményezett egy ausztriai szervezet - az osztrák jog alapján követeltek maguknak részt a milliós hagyatékból. Mint hétfőn kiderült, az Osztrák Legfelsőbb Bíróság elutasította az unokák keresetét, így a karintiai állatvédők hozzájuthatnak a pénzhez. A bíróság úgy ítélte meg, hogy mivel az örökhagyó brit útlevéllel rendelkezett, a pénz is az adóparadicsomnak számító, brit fennhatóságú Man-szigeten volt befektetve, és a felperes unokák egyike sem él Ausztriában, az elhunyt joggal rendelkezett vagyonáról a brit törvények szerint. A végrendeletben az elhunyt csak az egyik unokaöccsét nevezte meg örökösnek, lányunokáira semmit sem hagyott a készpénzből. A karintiai állatvédő egyesületnek már több ötlete is van a szokatlan pénzeső felhasználására, például a kevés forrásból gazdálkodó állatmentést segítenék, de tervezik a nehezen reszocializálható kutyák képzését is.