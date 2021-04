A magánellátásba kényszerül sok beszédzavarral küzdő gyerek

Németh Zsoltot megválasztották az Európa Tanács demokráciával foglalkozó parlamenti szakbizottságának élére .

A Fidesz képviselői csatlakoztak ahhoz a frakcióhoz, amelyben eddigi szövetségesei – a lengyel Jog és Igazságosság párt, valamint a Matteo Salvini vezette olasz Liga – mellett szélsőjobboldali szervezetek, például az Alternatíva Németországért tagjai is helyet foglalnak. Ez a politikai csoport egyelőre nem az Európai Parlamentben működik, hanem a 47 tagországot számláló, strasbourgi székhelyű Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlésében, amely ezekben a napokban éppen ülésezik. Az ET 324 fős tanácskozó testülete az országok delegáltjaiból áll, és – ahogyan a honlapján olvasható – "demokratikus fórumot nyújt a vitákhoz és figyelemmel kíséri a választásokat. " Magyarországról 14 képviselő vesz részt a páneurópai jogvédő szervezet időről-időre összeülő parlamentjének a munkájában, közülük hatan tartoznak a Fideszhez. Miután a kormánypárt március 18-ikán kilépett az Európai Néppártból (EPP), a strasbourgi közgyűlésbe delegált tagjainak is távozniuk kellett az ottani kereszténydemokrata tömörülésből. Mostantól az Európai Konzervatívok-Demokratikus Szövetség nevű frakcióban politizálnak. (A KDNP-sek maradtak az EPP-ben). A 89 tagú csoportban a brit és a lengyel euroszkeptikusok mellett megtalálni az európai szélsőjobb kemény magjához tartozó pártokat: többek között a német Alternatíva Németországért, a belga Flamand Érdek és az osztrák Szabadságpárt tagjait. Nincs közöttük azonban a Marine Le Pen által vezetett francia Nemzeti Tömörülés, és a holland szabadságpárti Geert Wilders sem, aki a függetlenek között foglal helyet. A formáció hasonlatos ahhoz a nagykoalícióhoz, amely spekulációk szerint az európai uniós képviselő-testületben, az Európai Parlamentben (EP) jöhetne létre a Fidesz, valamint a jelenleg két külön frakcióban politizáló euroszkeptikus, illetve szélsőjobboldali pártok összefogásával. A strasbourgi székhelyű közgyűlésben viszont már összeálltak az európai populisták és jobboldali radikálisok. Az ET honlapja szerint az európai konzervatívok csoportja a negyedik legnagyobb frakció az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében a szocialisták, a néppártiak és a liberálisok után. Rajtuk kívül még a szélsőbalhoz tartozó szervezetek alkotnak frakciót, és több mint száz a függetlenek létszáma. Megkérdeztük a fideszes Németh Zsolt delegációvezetőt, hogy miért álltak össze a konzervatívokkal. Amint megérkezik a válasza, frissítjük cikkünket. Németh január óta a parlamenti közgyűlés egyik alelnöke, és hétfő délután megválasztották a testület politikai kérdésekkel és demokráciával foglalkozó szakbizottságának élére is. A pozíció eleve a konzervatív frakciót illette meg, a fideszes politikusnak nem volt kihívója. A grémium jelentős politikai ügyekben nyilvánít véleményt, és megvitatja a tagállamokban kialakult válsághelyzeteket. Németh Zsolt tisztsége azért is fontos, mert májustól féléven át Magyarország lesz az emberi jogok és a demokrácia védelmét elsődleges feladatának tekintő Európa Tanács soros elnöke.