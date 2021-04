Riporterek Határok Nélkül: Még rosszabb a magyar sajtószabadság helyzete

Orbánék a szolidaritási segélyre is rátehetik a kezüket, írta Jakab Péter és Gyöngyösi Márton az Európai Bizottság elnökének

Az Európai Bizottság többször is aggodalmának adott hangot a jogállamiság magyarországi tiszteletben tartásával, elsősorban az igazságszolgáltatás és a média függetlenségével, a közbeszerzési verseny javításának szükségességével és a korrupcióellenes keretrendszerrel kapcsolatban — áll abban a levélben, amelyet Ursula von der Leyen bizottsági elnök küldött Jakab Péternek. A német politikus arról is biztosítja a Jobbik elnökét, hogy az uniós büdzsé védelmét szolgáló jogállami feltételrendszert január 1-jétől alkalmazzák, de emellett minden rendelkezésre álló eszközt fel fognak használni a közösségi költségvetés hatékony védelme érdekében. “Ez magában foglalja az ellenőrzések elvégzését, pénzügyi korrekciók bevezetését, amikor a Bizottság hiányosságokat vagy szabálytalanságokat állapít meg, vagy vizsgálatok indítását csalás gyanúja esetén” – írta válaszlevelében Ursula von der Leyen Jakab Péternek, aki a Népszavának eljuttatott és Facebook-oldalán is közzétett közleményében kiemelte: