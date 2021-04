Keddtől megszűnik a látogatási tilalom a gyermekvédelmi intézményekben

A hírt az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára a Facebook-oldalán közölte.

Fülöp Attila bejegyzése szerint némi korlátozással ismét személyesen lehet tartani a kapcsolatot, a gyermekek és fiatalok pedig újra a házirend szerint mehetnek kimenőre. A koronavírus-járvány miatt azonban több óvintézkedés továbbra is érvényben marad a gyermekek és az ott dolgozók védelmében - írta. Az államtitkár beszámolt arról is, hogy kedden Szegeden bekapcsolódott az Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató online szakmai értekezletébe, amelyen a szervezet csaknem 170 gyermekvédelmi szakemberével többi között a területen dolgozók áldozatos helytállásáról is beszélgettek.