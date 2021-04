Bajban a „zimmer frei”

Ellentmondásos helyzetben van a magánszálláshely-piac: nagyot nyerhet, aki túlél a nyitásig, de lehetnek, akiknek épp az utolsó hetekben fogy el minden tartalékuk.

– A tartalékainkat éljük fel. Örülünk annak, hogy kaptunk a Kisfaludy-pályázat keretében szobánként egymillió forintos felújítási keretet, legalább ennyivel „beljebb vagyunk”, de ebből nem lehetett az emberek bérét kifizetni, azt a saját zsebünkből kellett azokban a hónapokban is állni, amikor nem volt egy fillér bevételünk sem – panaszolja Tiszafüreden Katona Tamás, a Füredi Kávézó-Söröző-, Apartman tulajdonosa. Ő duplán rosszul járt, hisz nemcsak vendégeket nem fogadhatott, de a sörözőt is be kellett zárnia, vagyis minden bevételétől elesett. Két munkatárssal dolgozik együtt a Tisza-parthoz közeli vendéglátó-, és szálláshelyen: eleinte még fizette nekik a szokásos bért, abban bízva, hogy a tavaszi hónapokban majd megjelennek a horgászok, a túrázók, és újra ki tudják adni a szobákat, de csalódniuk kellett. Emiatt februártól már csak a korábbi bérük felét tudta odaadni az alkalmazottaknak. A városban rajta kívül többen is tettek így, 80-100 ezer forintot próbáltak kiszorítani a munkatársak bérére. Errefelé is nagy a szakemberhiány, ráadásul a Tisza-tó környéke még nem a Balaton, az ottani magasabb árak még nem gyűrűztek be ide, ezért az alacsonyabb bevételek miatt fizetést is kevesebbet tudnak adni, mint ott. Emiatt is sokan féltek attól, hogy ha elengedik az embereket, azok később már nem térnek vissza, hanem elmennek más szakmákba, vagy épp más térségekbe, magasabb bérért, így inkább a félretett tartalékokból fizetett, aki tudott. Nehezebb dolga volt annak, aki nem a saját ingatlanja kiadásából él, hanem bérel épületeket, és azokat üzemelteti. Szabó Attila egyéni vállalkozónak két ilyen apartmanja is van Tiszafüreden, itt a bérleti díjat annak ellenére fizetniük kellett, hogy közben egyáltalán nem voltak bevételeik. Ő azt mondja, ha májusban nem indult be a szezon, azt valahogy még „kibekkelik”, de júniusban, júliusban és augusztusban már mindenképpen számítanak a vendégekre sőt, arra is, hogy a szeptember és az október is jobban megy majd az eddigieknél.

A balatoniak is a kicsattanóan jó nyári szezonban bíznak. – Tavaly telt ház volt, s az idén is erre számítunk, de ez az egész belföldi turizmusra igaz: miután a külföldi célpontok bizonytalanok, a többség, ahogyan az előző nyáron is, idehaza keres magának nyaralóhelyet. Ez pedig azt jelenti, hogy a legkisebb erdei faházikótól a luxusszállodákig minden szálláshely iránt nagy lesz az érdeklődés – mondta Balla György, a balatonmáriafürdői Pelso Panzió tulajdonosa. Az előzetes foglalások is azt mutatják, a balatoni szállásadóknak jó nyaruk, sőt, vélhetően utószezonjuk és telük lesz – legalábbis, ha valóban feloldják a jelenleg május 22-ig érvényes korlátozásokat. – Rengeteg a foglalás, láthatóan ahogy ki lehet nyitni, megindulnak az emberek a tópartra – tette hozzá Balla György. – A klasszikus főszezon, a július-augusztus teljes házzal megy majd, de már októberre is vannak foglalások. A magánszálláshelyek közül azok, amelyek csak szezonálisan vannak nyitva, igazából meg sem érezték a járványt, hiszen a tavalyi szezonjuk remekül sikerült, a lezárások pedig eddig nem érintették őket. – Jellemzően az iskolai nyári szünetben szoktuk kiadni szobáinkat, így tervezzük most is. Július-augusztusra már tele vagyunk, júniusra van már csak szabad helyünk, így nagyon bizakodóak vagyunk. Nagyjából húsz éve üdültetünk, de olyan nyarunk, mint a tavalyi sohasem volt, s reméljük az idén is hasonlóan jó bevételünk lesz – mondta a balatonfenyvesi Kocsárdi Péter. – A fizetőképes kereslettel sem lehet gond, főleg, hogy összevonták a SZÉP-kártyák alszámláit, s így most már mindegyikről lehet költeni akár szálláshelyre is – bizakodott a balatonlellei Szalay Tamás is, aki két nyaralójában nyolc szobát ad ki jellemzően májustól októberig. A szezonális szobakiadóknak tehát jó nyaruk lesz, kivéve, ha nem jön egy drasztikus, negyedik hulláma a járványnak. Az egész évben nyitva tartó helyek pedig abban reménykedhetnek, hogy a nyári bevételeikből finanszírozni tudják, ha ősszel vagy télen megint be kell zárniuk.

Vendég lesz, csak munkaerő nem? A Balatonnál vélhetően nem is a vendégszám lesz a probléma, hanem a munkaerőhiány. A bezárások, a bizonytalanság miatt sokan otthagyták a vendéglátást, s más szektorban helyezkedtek el, s nemcsak őket kell pótolni majd, hanem a külföldre készülőket is. Ha Ausztria nyit, azok közül, akik a járvány kitöréséig kint dolgoztak, sokan visszamennek, így félő, hogy nagyjából olyan lesz a helyzet a Balatonnál, mint 4-5 éve, amikor komoly munkaerőhiánnyal kellett megküzdenie a vállalkozóknak.

Két nyár között se vendég, se állami támogatás

A magánszálláshelyek megmentéséért és a biztonságos újranyitásért indult petíció április közepén, ugyanis az állami kompenzáció, illetve bértámogatás éppen a legrászorultabbakhoz, a családi szálláshelyek működtetőihez nem jutott el. Ők jellemzően azért nem tudtak élni ezzel, mert jelentős részük egy olyan ingyenes szoftveren keresztül szolgáltatja adatait, amely nem volt összekötve a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (NTAK) rendszerével, így nem tudták igazolni a lemondott foglalásokat. A bértámogatás pedig csak azoknak a szálláshely-tulajdonosoknak jelentett segítséget, akik egész éves nyitvatartással működnek, s alkalmazottjaik nyolcórás munkaidőre vannak bejelentve. Így azok a vállalkozások, amelyek az alkalmazottakat csak 4-6 órás munkaidőre jelentették be, nem jutottak bértámogatáshoz. Ez sokuknak a teljes ellehetetlenülést jelentette. Az április közepén indult petíciót eddig közel kétezren írták alá, egyebek mellett azt követelve, hogy a 2020 novemberétől visszamenőleg kárpótolják a magánszálláshelyek üzemeltetőit akár szobánként havi fix összeggel vagy a 2019-es tényleges forgalom alapján. Ez ugyan nem pótolja a kieső bevételeket, de biztosítaná a ház rezsiköltségének és a tulajdonosok megélhetésének egy minimális szintjét. Kérik a magánszálláshelyek azonnali megnyitását is, azzal a kitétellel, hogy egyszerre nem lehet kiadva ötnél több szoba, és a vendégek összlétszáma egyidőben nem haladhatja meg a 10 főt, hiszen – indokolták –, ekkora családi vagy baráti társaság a legszigorúbb korlátozások mellett jelenleg is tartózkodhat egy helyen. A petíció megfogalmazói szerint az, hogy ők a járványügyi korlátozások alatt semmilyen kompenzációt nem kaptak, lenullázta az elsősorban vidéken, kis falvakban, kisvárosokban működő magánszálláshelyek forgalmát. A jogszabály ugyan lehetővé teszi üzleti, oktatási céllal érkező vendégek fogadását, azonban a magánszálláshelyek célközönsége egyértelműen nem ilyen céllal keres szállást. Hozzátették: a kormány munkahelymentő intézkedései semmilyen tekintetben nem jelentenek segítséget azoknak, akik egyéni vállalkozóként vagy adószámos magánemberként üzemeltetnek szálláshelyet. Sokan már csődöt jelentettek és többeknek segítség nélkül ez az elkerülhetetlen sorsa a közeljövőben. Közölték azt is, a korlátozások bevezetése óta több ízben próbálták megkeresni a Magyar Turisztikai Ügynökséget, hogy felhívják a figyelmüket a kialakult helyzetre, de rendre azt a választ kapták: a magánszállásadói kör 2020-ban részesült a Kisfaludy szálláshely-fejlesztési támogatásban. Az elmúlt hónapokban a folyamatosan meghosszabbított korlátozó intézkedések miatt a szállásadók kénytelenek voltak lemondani foglalásaikat, így elmaradt a tradicionálisan fontos karácsonyi, szilveszteri, húsvéti szezon is. Az április 15-én újból – most éppen május 22-ig – meghosszabbított korlátozások veszélybe sodorták a következő turisztikailag is fontos időszakot, a pünkösdi foglalásokat. - D. J, V. A.