Főhajtás az áldozatokért

A Közép-európai Egyetem szerint a magyar kormány hiába módosít a felsőoktatási törvényen, továbbra sem lesz biztosított a nemzetközi intézmények szabad működése.

A magyar kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosítására nyújtott be javaslatot a magyar Országgyűlésnek, azután, hogy az Európai Bíróság múlt év októberében kimondta, hogy a lex CEU megsértette az uniós jogot. A benyújtott törvénymódosítás nem változtat a CEU helyzetén - közölte kedden a Közép-európai Egyetem (CEU). Mint arról Népszava is beszámolt , az Orbán-kormány az Európai Bíróság nyomására írja át a felsőoktatási törvénynek azt a részét, ami a külföldi egyetemek magyarországi működésére vonatkozik, s amelynek 2017-es módosítása oda vezetett, hogy CEU-nak Budapestről Bécsbe kellett áthelyeznie amerikai akkreditációjú képzéseit. Az Európai Bíróság egyebek mellett azt tartotta jogsértőnek, hogy a törvény szerint csak olyan külföldi egyetem működhet Magyarországon, amely a székhelye szerinti országban is folytat képzést - ennek a feltételnek akkor csak a CEU nem felelt meg. Azóta ugyan létrehoztak egy kampuszt a New York-i Bard College-dzsal együttműködésben, de a magyar kormányt ez sem érdekelte. A felsőoktatásért is felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye szerint a kifogásolt részeket az Európában már “bevált”, bajoroszági felsőoktatási szabályozás mintájára írják át. Állításuk szerint erről tájékoztatták az Európai Bizottságot, amely nem jelzett kifogást. Az új szöveg szerint az Európai Gazdasági Térségen kívüli felsőoktatási intézmény akkor folytathat itt oklevelet adó képzéseket, ha Magyarország és a külföldi intézmény székhelye szerinti állam kormánya erről nemzetközi szerződést köt, és a képzés a magyar egyetemek képzésével egyenértékű. A CEU szerint azonban a magyar kormánynak nem áll szándékában olyan feltételeket teremteni, amelyek között a CEU-hoz hasonló nemzetközi intézmények szabadon működhetnének. - Az új tervezet értelmében továbbra is politikai döntés kérdése, hogy milyen külföldi egyetemek működhetnek Magyarországon, és a döntést bizonyára a legmagasabb szinteken hozzák majd meg. A magyar kormány eddig is világossá tette, hogy mire akarja használni a hatalmát. Elüldöztek egy intézményt, amely az akadémiai szabadság nemzetközi értékeit követi, és helyette meghívtak egy intézményt, amely a Kínai Kommunista Párt abszolút irányítása alatt áll - írták a kínai Fudan Egyetem budapesti megjelenésének terveire utalva.

A CEU közölte: Ausztriában maradnak, egy “olyan országban, ahol tisztelik az akadémiai szabadság alapvető értékeit. Kutatási és egyéb, oktatást nem jelentő tevékenységeinkkel továbbra is jelen leszünk Budapesten. A várost soha nem hagyjuk el, de nem tesszük ki magunkat újra egyetlen ember és rezsimje politikai szeszélyeinek.” A felsőoktatási törvény új szövegében továbbra is benne maradt, hogy a magyar kormánynak és a külföldi egyetem székhelye szerinti állam kormánynak nemzetközi szerződést kell kötniük, ha a külföldi egyetem Magyarországon akar képzéseket indítani. A CEU esetében erre azért nem kerülhetett sor, mert az Orbán-kormány nem volt hajlandó aláírni ilyen szerződést. Enyedi Zsolt, a CEU korábbi rektorhelyettese Facebook-oldalán arra is rámutatott: 2017-ben Palkovics László, akkor még oktatási államtitkárként azt mondta, hogy akkor van helye külföldi egyetemnek Magyarországon, ha az olyan programokat hoz be, amelyek nálunk hiányoznak. - Most Palkovics László miniszer olyan törvényjavaslatot nyújtott be, amely szerint külföldi egyetem akkor jöhet Magyarországra, ha hajszálra ugyanazt tanítja, amit már nálunk is tanítanak - írta Enyedi Zsolt.