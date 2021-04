Ausztriában követjük el a legtöbb közlekedési szabálytalanságot

A nagyszabású ünnepség a gyász és a járvány miatt elmarad, de néhány családtagja meglátogatja Windsorban az uralkodót.

II. Erzsébet

Csaknem háromnegyed évszázada először tölti születésnapját férje nélkülbrit uralkodó, aki szerdán ünnepli 95. születésnapját. A királynő és április 9-én elhunyt néhai férje, Fülöp edinburghi herceg tavaly novemberben ünnepelte 73. házassági évfordulóját. A királynő és Fülöp volt az angol-brit monarchia évezredes történetének legidősebb uralkodói házaspárja, és a házasságban együtt töltött több mint 73 évük is példátlan a királyság fennállása óta. Fülöp csaknem pontosan két hónappal századik születésnapja előtt halt meg Windsorban, a brit királyi család legősibb és legnagyobb rezidenciáján, és szombaton vettek tőle végső búcsút a windsori kastély Szent György-kápolnájában. Az edinburghi herceg halálával kéthetes gyász kezdődött a királyi családban, így II. Erzsébet királynő 95. születésnapját semmilyen nyilvános, nagyszabású ünneplés nem kíséri. Nagy valószínűséggel a gyász nélkül sem lehetne ilyesmiről szó, hiszen érvényben vannak még a brit kormány által a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt korlátozások, amelyek értelmében jelenleg szabadtéren is legfeljebb hat, nem egy háztartásban élő ember tartózkodhat egymás társaságában. A korlátozások miatt várhatóan elmarad a királynő „hivatalos” születésnapi ünnepsége, a színpompás katonai tiszteletadással kísért, júniusban esedékes Trooping the Colour is, amelyet már tavaly sem a megszokott formájában tartottak meg. Az előzetes hírek szerint a királynőt szerdai születésnapján felkeresik Windsorban a legközelebbi családtagok, köztük Harry herceg, aki tavaly felhagyott a királyi család magas rangú tagjaként betöltött feladatainak ellátásával és amerikai feleségével, Meghan Markle-lal az Egyesült Államokba költözött. Harry - Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, II. Erzsébet királynő unokája - nagypapája, Fülöp herceg temetésére hazautazott, és egybehangzó brit sajtóértesülések szerint egyelőre nincs visszaútra szóló repülőjegye, vagyis a tavalyi döntését kísérő, meglehetősen éles és nyilvános családi viszály ellenére is jelen lesz Windsorban nagymamája 95. születésnapján. Ennek ellentmond a Daily Mail cikke, amely szerint Harry herceg már visszatért a kaliforniai Montecitóba várandós feleségéhez . Az uralkodót a hírek szerint másik unokája, Vilmos és fia, Károly walesi herceg nem látogatja meg, de - a Mirror információi szerint - Anne hercegnő és Zsófia Wessex grófnője személyesen köszönti fel a királynőt, és fia, András herceg, valamint unokája, Eugénia hercegnő újszülött fiával, August Philippel is Windsorba látogat. Az uralkodó reméli, hogy jó idő lesz és a családtagjaival megsétáltathatja két új corgiját , Fergust és Muickot. II. Erzsébet királynő a negyvenedik uralkodó azóta, hogy Hódító Vilmos 1066-ban megszerezte az angol trónt, de egyik elődjének sem adatott meg ilyen hosszú élet és ennyi idő ezen a trónon. A királynő - aki 69 éve, édesapja, VI. György király halála után lépett trónra - az uralkodás nagy-britanniai hosszúsági rekordját már 2015. szeptember 9-én megdöntötte. Ezt a rekordot addig a napig üknagymamája, az 1901-ben, 82 évesen elhunyt Viktória királynő tartotta 63 évvel, hét hónappal és három nappal. Az uralkodó életének kilenc és fél évtizede, az edinburghi herceggel házasságban eltöltött több mint 73 év és a trónra lépés óta eltelt eddigi csaknem hét évtized bővelkedik történelmi horderejű eseményekben. A királynő első miniszterelnöke az eddigi tizennégy közül Winston Churchill volt. Trónra lépésének idején, 1952-ben a Kremlben és a Fehér Házban is még azok a vezetők ültek - Moszkvában Sztálin, Washingtonban Harry Truman -, akik közvetlenül részesei voltak a II. világháborúnak. II. Erzsébet uralkodása alatt felépült, majd egy nemzedéknyi idő elteltével leomlott a berlini fal, és először látogattak űrhajósok a Holdra. Ő volt az első brit uralkodó, akinek koronázását élő televíziós közvetítésben láthatták az alattvalók - legalábbis abban a 1,5 millió brit háztartásban, amelyben 1953-ban már volt televíziós készülék. Másfél évvel korábbi trónra lépése idején, 1952 februárjában már csaknem öt éve Fülöp herceg felesége volt: a 21 éves Erzsébet hercegnő és a brit királyi haditengerészet 26 éves tisztje 1947. november 20-án, a londoni Westminster-apátságban kelt egybe. Fülöp herceg koporsójára a szombati búcsúszertartáson azt a haditengerészeti tiszti díszkardot helyezték, amelyet az ifjú herceg házasságkötése napján kapott apósától, VI. György királytól.