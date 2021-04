Putyin elkezdett fenyegetőzni

Mintegy 600 hektárnyi területet pusztítottak el a vasárnap fellobbant lángok a dél-afrikai Fokvárosban.

Sikerült megfékezniük keddre a tűzoltóknak a fokvárosi Tábla-hegyen tomboló erdőtűz nagy részét, a dél-afrikai város megkezdte az évek óta a legsúlyosabbnak számító tűzvész okozta károk felmérését. A tűz mintegy 90 százalékát sikerült megfékezni – közölte a Tábla-hegyi Nemzeti Park vezetősége, amelynek a becslése szerint mintegy 600 hektárnyi területet pusztítottak el a lángok. A tűzoltók a keddre virradó éjszakán át is küzdöttek a lángokkal. Tűzoltó helikopterekkel locsolták az erdőt, ahol még kedden is füst gomolygott a sziklás hegyoldal felett, a hadsereg helikopterei is részt vettek az oltásban. A szél lecsendesedett, de továbbra is vastag füstfelhő borította a várost. Halálos áldozatok nincsenek. Az elsődleges feladat a tűzfészkek teljes eloltása, ezután kezdődhet meg a vizsgálat az erdőtűz okairól – mondta Anton Bredell helyi önkormányzati vezető. A tűz vasárnap ütött ki Fokváros nevezetességén, a település látképe fölé magasodó Tábla-hegyen. A városrész feletti lejtőket hétfő reggel borították el a lángok. A tűz a közeli egyetem felé terjedt. Az egyetemen tartózkodókat kimenekítették. Az intézmény több épülete leégett, közöttük egy majd százéves könyvtár, ahol Afrikával kapcsolatos kutatásokkal foglalkozó ritka könyveket és kéziratokat őriztek. Az egyetem közlése szerint néhány „felbecsülhetetlen értékű” munka elpusztult. Több közeli történelmi épület, így egy 225 éves szélmalom és a Cecil Rhodes Angliában született közgazdász, üzletember emlékműve közelében álló étterem és teaház leégett. Dél-Afrikát aszály sújtja, ami növeli a tüzek kitörésének valószínűségét. A Tábla-hegy Fokváros nevezetessége, és védett természetvédelmi terület.