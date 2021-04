Kegyetlenül verte a feleségét egy szerződéses katona, rácsok mögé került

A kunszentmiklósi nyomozók egy akció során két elkövetőt szalkszentmártonban, míg egy másik férfit Kecskeméten fogtak el.

Még április 9-én mászott be a szalkszentmártoni önkormányzati tűzoltóság udvarára a két gyanúsított, ahol az ott parkoló vonulós tűzoltóautóból két akkumulátort elloptak. Ezt követően nem elégedtek meg a zsákmánnyal, hanem tovább mentek egy másik telephelyre. Itt egy mezőgazdasági vontatóból, kisteherautóból és kerti kistraktorból szereltek ki összesen három akkumulátort - olvasható a police.hu oldalán. Az egyenruhások sem tétlenkedtek: egy akció keretében őrizetbe vették a lopásokkal gyanúsítható 33 és 25 éves szalkszentmártoni lakosokat. Továbbá Kecskeméten elfogtak egy 30 éves férfit is, akit azzal gyanúsítanak, hogy a 25 éves elkövetővel az egyik szalkszentmártoni ház udvarába - a kerítést megbontva - betört, s a zárt fáskamrát felfeszítették, ahonnan szerszámokat loptak el. Ezek egy részét meg is találták a rendőrök. A rendőrök a 33 és 30 éves gyanúsítottal szemben letartóztatást javasolnak - olvasható a közleményben.