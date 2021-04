Bizonytalanok a nyitással kapcsolatban a kulturális intézmények

Felkészülési időre, egyértelmű szabályozásra és menetrendre lenne szükség a kulturális intézmények újranyitásához.

A bizonytalanság biztos – derül ki a Népszava által megkeresett kulturális intézmények nyitással kapcsolatos reakcióiból. A kormányközeli Magyar Hírlap kedden tette közzé, hogy információik szerint, ha a beoltottak száma eléri a négymilliót – a kormány beoltottnak tekinti azokat is, akik még csak egyetlen oltást vettek fel –, újra megnyithatnak a november óta a járványügyi intézkedések miatt zárva tartó kulturális intézmények, amelyeknek egy része Fekete Péter kulturális államtitkár csütörtöki online tájékoztatójára vár. Megkerestük a döntéshozókat, érdeklődtünk a hír valóságtartalmáról, a várható nyitási időpontról, megkérdeztük, hogy egyeztettek-e a kulturális intézményekkel, illetve, hogy rendelettel szabályozzák-e azt, hogy teltházzal tervezhetnek-e, vagy ez az egyes intézmények döntésén múlik, de nem kaptunk választ. Információink szerint a kőszínházak egy része, különösek azok, amelyekben nincs megfelelő klímaberendezés, azaz nyáron nem tudnak játszani, már „elengedték” 20-21-es szezont; szerintük a műsorterv, az egyeztetés, a több helyen a háttérstáb újraszervezését nem érdemes elkezdeni az évad utolsó három-négy hetére. Kérdéses a nézők kockázatvállalási hajlandósága is, a védettségi igazolványt sokan nem tekintik garanciának, nem vennének még részt zárt térben rendezett eseményen. Megfontoltságra int Szlávik János is, aki az ATV-nek nyilatkozott: - A színházak, mozik nyitásával nagyon óvatosnak kell lenni - mondta a Dél-pesti Centrumkórház osztályvezető főorvosa, aki szerint egy szuperterjesztő beltéren maszk nélkül akár száz embert is meg tud fertőzni. A járványügyi szakemberek javaslataira hallgat a Müpa, amely nyár végére tervezi a nyitást. - A programok meghirdetése, a jegyértékesítés komoly szervezési előkészületeket és időt igényel, az aktuális helyzetben pedig kiemelt fontosságú számunkra a nézők, a fellépők és a munkatársaink biztonsága. Mindezeket figyelembe véve terveink szerint a Müpa a nagyközönség számára nyár végén nyitja meg kapuit, a megfelelő oltási szinttel járó lehetőségekhez és a járványügyi szakemberek aktuális ajánlásaihoz igazodva- írták válaszukban. Akkor állunk neki az újranyitásnak, ha a hivatalos kormányrendelet erről megszületik, egy-egy sajtóhír miatt nem kezdünk semmibe – mondta lapunknak Buda Andrea, a Cinema City marketing és pr igazgatója. Hozzátéve: erre a pillanatra fel vannak készülve, technikailag készen állnak, az összes multiplexük alapos tisztításon és fertőtlenítésen esett át. Vannak azonban olyan körülmények, amelyek nehézségeket okozhatnak és időben akár két hétre is kitolhatják nyitást. Az egyik, hogy be kell rendelni az alapanyagokat csaknem fél éve zárt a büfékbe. Gond, hogy ugyan a mozivezetők alkalmazottak, a jegyszedők és a személyzet nagy része iskolai szövetkezeten keresztül érkező diák volt. Mivel a zárás ennyire hosszúra nyúlik, a korábbi dolgozók többsége már más munkát vállalt, így új csapatot kell toborozni és kiképezni. Két hét átfutásra mindenképpen szükség van technikailag és szervezetileg, illetve a forgalmazókkal való egyeztetés, és a heti műsor összeállítása miatt – teszi hozzá Liszka Tamás, a főváros artmozikat üzemeltető Budapest Film igazgatója. Egyetértve abban, hogy részletekről akkor lehet majd beszélni, ha nem csak a kormányrendelet, hanem annak a részletszabályozása is megszületik. Mindketten azt gondolják, hogy az lenne az ideális, ha a kormány előre jelezné a határidőt és a feltételeket, mivel a jegyfoglalási rendszerek átprogramozása is időigényes. Arról, hogy „érdemes-e megnyitni” a korlátozások mellett, más az állami tulajdonú artmozik helyzete, mint a kizárólag piaci alapokon működő multiplexeké, igaz, 2021 már mindannyiuknál csak veszteséges év lehet. A Cinema City-nél fontos, hogyha – ez a részletszabályozás része – például a büfé működése nem megengedett, akkor egyelőre biztosan nem fogja megnyitni a kapuit, mivel Buda Andrea szavai szerint az általuk szolgáltatott moziélmény szász százalékos része a büfé. Így Lengyelországban sem nyitottak ki, amikor a mozik tesztidőszaka előtt a büfé nem volt megengedett. További kérdéseket vet fel, hogy amennyiben tényleg az oltási igazoláshoz kötik majd a mozizást, az operatív szintű döntést igényel, illetve tisztázni kell a jogalapot, amely alapján arra kérhetik a nézőket, hogy felmutassák az okmányaikat. Buda Andrea hangsúlyozza, hogy a Cinema City pénztárai rendelkeznek qr-kód olvasóval, de emögött egyelőre nincs adatbázis. Az online vásárolt jegyeknél a felületen fel lehet majd vinni az adatokat, ám ez is a rendszer átprogramozását igényli. Az azonban biztos, hogy húsztermes moziknál a jegyszedőknek nem lesz idejük mindenkit „átvizsgálni”. Buda Andrea a nemzetközi mozijaiknál más-más megoldásokkal találkozott. Csehországban heti három antigén tesztet vehet mindenki igénybe, amellyel igazolhatja az állapotát, Szlovákiában pedig már a pláza épületébe sem lehet bemenni igazolás vagy teszt nélkül, így a mozinál nincs szükség további intézkedésekre. Izraelben pedig, ahol igen magas az átoltottság, már telefonos applikációval lehet a mozikban a védettséget igazolni. Megkeresésünkre a Zeneakadémia úgy reagált, hogy az április 23-ig érvényben lévő rektori-kancellári utasítás van érvényben a teljes zárva tartásról. A kérdésre, hogy egyeztettek-e az intézménnyel a nyitás részleteiről és várható időpontjáról azt válaszolta Csonka András programigazgató, hogy még nem volt egyeztetés, csütörtökön lesz Fekete Péter államtitkár online tájékoztatója. A Zeneakadémiának minimum két hétre van szüksége az újrainduláshoz, arról pedig, hogy a közönséggel közvetlenül találkozó munkatársak között mekkora az egyszer, illetve már kétszer oltottak aránya, azt írták, hogy nincs pontos adatuk és felhatalmazásuk nyilatkozni. A teltházzal, vagy csak részházzal való rendezésről még nem alakították ki álláspontjukat, a kormány döntésére várnak, abban viszont biztosak, hogy a védettségi igazolványok ellenőrzéséhez szükség lesz többletszemélyzetre. A szabadtéri helyszínek szervezői szerencsésebb helyzetben vannak, már június elejére árusít jegyeket a Margitszigeti és a Városmajori Szabadtéri Színpad. Kisebb nyári fesztiválokat is meghirdettek már, így a Fishing Orfűt júniusra – augusztusi pótidőpontokkal –, júliusra a Bánkitó Fesztivált, július végére pedig a Művészetek Völgyét. A VOLT és a Balatonsound elmarad, az augusztusi Szigetről még nem született döntés.