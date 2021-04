ZTE: Hatósági eljárás indult

A hat Premier League-csapat, az Atlético Madrid és a két milánói alakulat is bejelentette, hogy mégsem lesz tagja az új európai elitsorozatnak.

Kedd délután még kósza pletykának tűnt, hogy a Manchester City és a Chelsea labdarúgócsapata is azon gondolkodik, hogy kilépjen a vasárnap 12 klub által életre hívott Európai Szuperligából (ESL). A bejelentés után az európai szövetség (UEFA) kilátásba helyezte, hogy kizárja az ESL-klubokat például a Bajnokok Ligájából, játékosait pedig nem engedi válogatott találkozókon szerepelni. Az ESL és az UEFA is rövid idő alatt kijátszotta összes ütőkártyáját, a kérdés az volt, melyik fél „rántja el előbb a kormányt”. Utóbb kiderült, a klubok hátráltak meg. A 12 alapító csapatot gyakorlatilag mindenki támadta: magas rangú politikusok szólaltak fel az ESL ellen, de a szurkolók tetszését sem nyerte el, a csapatok vezetőedzői és játékosai ugyanúgy meglepődtek a sorozat létrejöttén, ugyanis a klubvezetők senkit sem tájékoztattak előre. A Premier League-ben hétközi fordulót rendeznek, kedd este a Chelsea a Brighton együttesét látta vendégül. A mérkőzés előtt hazai szurkolók tömege jelent meg a Stamford Bridge stadionnál, hogy tiltakozzanak az ESL ellen. A találkozó az eredetileg kijelölt 21 órás kezdési időponthoz képest negyedórával később kezdődött, ugyanis a rajongók elállták a csapatbusz útját. A tömegben feltűnt Petr Cech – a klub legendás kapusa, jelenlegi sportigazgatója – is, aki próbálta jobb belátásra bírni a szurkolókat. „Hagyjátok, hogy az emberek rendezzék ezt az ügyet, de a busz útjának eltorlaszolása nem megoldás. Adjatok nekünk időt!” – kérlelte a tömeget, amely végül átengedte a buszt. A Brighton játékosai – a 0-0-ra végződő – mérkőzés előtti belemelegítés alatt tiltakozó pólókat viseltek, melyekre az volt írva: a futball a szurkolóké. Elsőként a Manchester City jelentette be, mégsem vesz részt az ESL küzdelmeiben, majd éjfél előtt néhány perccel a másik öt angol klub is meghátrált. A Liverpool csapatkapitánya, Jordan Henderson a közösségi médiában megírta, hogy csapata kollektív álláspontja szerint nem akarták, hogy a Szuperliga létrejöjjön. „Nem tetszik nekünk, és nem akarjuk, hogy megtörténjen” – állt az üzenetben, amelyet több liverpooli játékostárs is közzétett. Az Arsenal nyílt levélben kért bocsánatot a szurkolóitól, és azt közölte, hogy hibát követett el, hozzátéve, hogy a szurkolók és a szélesebb futballközösség meghallgatása után visszalép. A Tottenham elnöke, Daniel Levy azt mondta, hogy a klub sajnálja a javaslat által okozott aggodalmat és zaklatottságot. A sajtó eközben arról írt, hogy Manchester United első embere, Ed Woodward, illetve a Juventus elnöke, Andrea Agnelli is beadta lemondását. Később a manchesteri alakulat megerősítette, hogy a szezon végén, 16 év közös munka után Woodward valóban távozik, míg a másik hír „kacsának” bizonyult. Agnelli kedden a La Repubblica című olasz napilapnak még arról beszélt, az angol klubok távozása ellenére megvalósítható a szuperliga. „Vérszerződést kötöttünk, és nyomulunk tovább. Ennek a projektnek továbbra is megvan minden esélye arra, hogy százszázalékosan sikeres legyen” – jelentette ki, majd másnap revideálni kényszerült az álláspontját. Később aztán tovább fogyott az ESL mezőnye, lévén a spanyol Atlético Madrid és a két milánói egyesület, az Internazionale és az AC Milan is visszalépett. A Juventus közleményt adott ki, melyben ugyan nem jelentette ki, hogy visszalép az ESL-től, de annak megvalósítását bizonytalannak értékelte. „A Juventusnak továbbra is az a meggyőződése, hogy a projekt sportszakmai, kereskedelmi és jogi feltételei adottak, azonban a jelenlegi helyzetben korlátozottak a lehetőségek arra, hogy olyan formában bonyolítsák le, ahogyan azt eredetileg megfogalmazták” – áll a torinói egyesület közleményében. Az Atlético, az Internazionale és az AC Milan visszalépésével, valamint a Juventus bejelentése után (lapzártánkig) már csak két klub, a Barcelona és a Real Madrid nem közölte álláspontját.