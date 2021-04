Szabad szemmel - "Nagy tévedés, hogy a tekintélyuralmi rendszerek jobbak a koronavírussal vívott küzdelemben"

Nemzetközi sajtószemle, 2021. április 22.

Magyarország végre eleget tesz az Európai Bíróság ítéletének és visszavonja jogsértő törvényét a külföldi támogatással működő civil szervezetek ellen, ám egyúttal fokozza a civil társadalom felügyeletét. Az viszont inkább csak elméleti jelentőségű, hogy engedményeket tesz a CEU kapcsán. Mindenesetre úgy néz ki, hogy hatott a brüsszeli nyomás, tehát hogy a Bizottság újabb eljárást indított, miután Budapest a füle botját nem mozdította az EUB döntése nyomán. Ezzel együtt sem adja be a derekát a magyar vezetés. Hiszen új jogszabályt terjesztett be, amely formálisan eleget tesz ugyan a legfelső európai bíróság határozatának, csak éppen szigorítja az NGO-k ellenőrzését, ha azok mérlegfőösszege átszámítva meghaladja az évi 60 ezer frankot. Nem tartoznak azonban ide az egyházi szervezetek, a sportegyesületek és a kisebbségi képviseletek. A korábbi szabályozás ellenzői úgy vélték, hogy azt a Soros György által segített szervezetek ellen hozták, és a cél a megbélyegzés volt, akárcsak Oroszországban, ahol az érintett szerveződéseknek idegen ügynökként kell bejegyeztetniük magukat. Az Európai Bíróság a Közép-Európai Egyetem elűzése miatt is elmarasztalta Magyarországot, amely most visszavonja a kifogásolt törvény fő elemét. A CEU ennek ellenére sem tér haza Bécsből, mert ott már igen sokat költött a berendezkedésre. Azon felül abból indul ki, hogy az egész felhajtás csupán a Fudan Egyetem útját igyekszik kikövezni.