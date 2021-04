A hétvégén a gyalogosoké és a bicikliseké lesz az Andrássy út és a Kós Károly sétány

Pénteken elérheti a 3,5 milliót a beoltottak száma, szombaton kinyithatnak a teraszok és este fél tízig nyitva lehetnek, a kijárási tilalom kezdete 11 órára módosul – mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón.

A kormány abban bízik, hogy az újranyitás következő lépései már gyorsan követik egymást, mert a közeljövőben jelentős – elsősorban kínai, orosz és Pfizer – vakcina érkezik majd az országba. A nyitás további lépéseiről Orbán Viktor tájékoztat a napokban. Emiatt a következő hetekben tömeges oltási kampány indul, a cél, hogy jövő héten 4 millió fölé emelkedjen a legalább az első oltást megkapottak száma. A regisztráltaké jelenleg 4,4 millió, ezen kívül 260 ezer embert oltottak be regisztráció nélkül. A nyájimmunitáshoz azonban 6 millió beoltott szükséges, amihez regisztráció kell. A kancelláriaminiszter szerint helyesnek bizonyult a döntés az óvodák, iskolák újranyitásról, a gyerekek túlnyomó többsége be is ment, ezt is sikernek tartja a kormány, „a tanárok és a szülők józanságát dicséri, hogy sokan mentek iskolába óvodába”. A 2021-es költségvetést módosítani kell ( erről lapunk is írt ), néhány héten belül a 2022-es büdzsé tervezetét is benyújtják. Idén 6000 milliárd forintos alapot hoztak létre az újraindításra. Márciusban 66 ezerrel dolgoztak többen, mint februárban, a kormány közel van ahhoz, hogy minden megszánt munkahely helyett új jöjjön létre. Jövőre 7000 milliárd forintot terveztek be az újraindításra. A bértámogatások kifizetése gyorsan megy, eddig 72 milliárd forintot ítéltek meg, ebből 71 milliárdot ki is fizettek - mondta Gulyás Gergely. A veszélyhelyzet meghosszabbítására azért van szükség, mert a járvány még nem ért véget, ez azonban „kizárólagosan azt szolgálja, hogy az ország cselekvőképessége megmaradjon”, a határidő szeptember, de a kormány saját hatáskörben dönthet a veszélyhelyzet korábbi megszüntetéséről. A Miniszterelnökséget vezető miniszter ezután az ellenzéket bírálta, szerinte „álhírekkel akarják lejáratni az egészségügyet” és hangulatot keltenek az oltásokkal szemben. A kérdésekre adott válaszaiban a Budapestre készülő kínai Fudan egyetemről Gulyás Gergely azt mondta, évek óta tart kapcsolatot az intézmény a Corvinus Egyetemmel, ez korábban senkit nem zavart. A világ legjobb 50 egyetemei közé tartozó bármelyik intézményt szívesen várja a kormány. „Soros György egyetemével sem az volt a baj, hogy ki volt a tulajdonosa, hanem, hogy úgy adott amerikai diplomát, hogy kint nem folytatott oktatási tevékenységet”. A kormány betartja a fővárossal korábban kötött megállapodást a diákvárosról. Az egyetem ügyét azért vették el Fürjes Balázstól, hogy egy kézbe kerüljön a felsőoktatás ügyeit intéző Innovációs és Technológiai Minisztériummal. Mivel a gyártók szerint csak fél évig garantált a beoltottak biztonsága, az év elején beoltott egészségügyi dolgozókat lehet, hogy már júliusban újra kell oltani. Ősszel ismét tömeges kampányra lehet szükség, ezért folyamatosan figyelik a hatóságok, hogy meddig tart a beoltottak védettsége - közölte a kancelláriaminiszter. Kérdésre elmondta, hogy örül az európai Szuperliga meghiúsulásának, mert ez az európai labdarúgás nemzeti karakterének megszűnését eredményezte volna. A kormány nem utasít ki orosz diplomatákat cseh kérésre, Gulyás Gergely szerint minden fórumon kifejezték szolidaritásukat Csehországgal – mint ismert, a prágai kormány 18 orosz diplomatát utasított ki, miután kiderült, orosz ügynökök is részt vettek egy ostravai lőszerraktár 2014-es felrobbantásában, sajtóhírek szerint ketten közülük Budapesten keresztül utaztak Csehországba. A tárcavezető nem válaszolt arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor elmegy-e Kijevbe Ukrajna 30 éves függetlenségének megünneplésére - lapunk írta meg elsőként , hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kormányfőt és Áder János köztársasági elnököt is meghívta. A kormány még egyeztet az UEFÁ-val a júniusi budapesti Eb-meccsekről, így Gulyás Gergely szerint idő előtti arról beszélni, milyen feltételekkel, hányan mehetnek majd ki a Puskás Ferenc stadionba. A védettségi igazolványt azonban csak felnőtt állampolgárok kaphatnak, így nem kizárható, hogy a fiatalabbakat enélkül is beengedik majd.