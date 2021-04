Kihirdették az Artisjus díjazottjait

A Nemzetközi Man Booker-díjas írónak ítélték idén az Osztrák állami díj az európai irodalomért kitüntetést – adta hírül az osztrák APA hírügynökség.

„Krasznahorkai László regényeinek és történeteinek stílusa egyedülálló, képeinek ereje magával ragadó, fékezhetetlenek a valóságos és szürreális jelenetek megtalálásában. Hűvös iróniával és erős humorral – jól átgondoltan és tisztán megkomponáltan –, tökéletesen megírtak” – áll a zsűri méltatásában. Az Európai irodalmi díj néven is ismert kitüntetést 1964-ben alapította az osztrák oktatási minisztérium – eredetileg Nikolaus Lenau-díj néven –, olyan életműveket ismernek el vele minden évben, amelyek német nyelven is hozzáférhetők. A díjjal huszonötezer eurós pénzjutalom is jár. Krasznahorkai Lászlótól a Sátántangó, Az ellenállás melankóliája, Az urgai fogoly, valamint az Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó olvasható német nyelven. A díjjal korábban olyan írókat tüntettek ki, mint Wystan Hugh Auden, Václav Havel, Sławomir Mrożek, Eugène Ionesco, Harold Pinter, Miroslav Krleža, Italo Calvino, Simone de Beauvoir, Friedrich Dürrenmatt, Tadeusz Różewicz, Stanisław Lem, Milan Kundera, Marguerite Duras, Salman Rushdie, Csingiz Ajtmatov, Umberto Eco, Antonio Tabucchi, Jorge Semprún, Per Olov Enquist, Ljudmila Ulickaja, Andrzej Stasiuk, Karl Ove Knausgård, vagy Michel Houellebecq. A magyarok közül Európai irodalmi díjat kapott korábban Weöres Sándor (1974), Nádas Péter (1991) és Esterházy Péter (1999), valamint a magyar származású svájci író, Kristóf Ágota (2008) is.