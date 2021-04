Vissza tértek az iskolapadba, mindannyian karanténba kerültek

Három nap normál tanítás után egy egész osztály karanténba került az egyik nagyatádi iskolában, miután egy kisdiákról kiderült, hogy koronavírusos.

Hiába tiltakoztak a pedagógus szakszervezetek, a Magyar Orvosi Kamara, s különböző szülői és diákszervezetek, a kormány ragaszkodott hozzá, hogy hétfőtől visszaálljon a normál – jelenléti – oktatás az általános iskolák alsó tagozatában. A nyitás ellenzői szerint viszont ezzel drasztikusan megnőtt a fertőzésveszély a gyerekek között, ráadásul a pedagógusoknál sem alakulhatott még ki az első oltás utáni védettség a koronavírussal szemben. Nem véletlen, hogy sok szülő annak ellenére sem engedte a gyerekét iskolába, hogy hivatalosan megszűnt az online oktatás. A nagyatádi Árpád iskolában is sok a hiányzó, az egyik negyedikes osztályba például csak 13 gyerek tért vissza, ám – az Atádhír szerint – szerdán kiderült, egyikük koronavírusos: a diáknak az egyik szülője lett beteg, s a család tesztelése után a gyerek is pozitívnak bizonyult. Így aztán három nap normál oktatás után az egész osztály karanténba került a két, őket tanító pedagógussal egyetemben, így számukra tíz napig bizonyosan ismét elrendelték a digitális oktatást. Az iskola másik hét alsós osztályában azonban továbbra is érvényben maradt a jelenléti oktatás.