Áremelkedést és rohamot hozhat a terasznyitás

Becslések szerint 10–15 százalékos emelésre számíthatnak az éttermek vendégei a járvány előtti időszakhoz képest.

Hangsúlyozta, hogy a húspiacon 25 százalékos áremelés várható a takarmányárak növekedése miatt , ami nemcsak a húst érinti, hanem a tojás árának emelkedését. Kovács László beszélt arról is, hogy a járvány kezdete óta a vendéglátóegységek több árkorrekciót is végrehajthattak, többen a kiszállítás megszervezésekor voltak kénytelenek árat emelni vagy csökkenteni a túl nagy kínálat ellensúlyozására. Az is problémát okozott, hogy nem volt akkora a kereslet a kiszállításra, mint amilyen a kapacitás volt. Az elnök azonban bízik a szektor fellendülésében, mivel az emberek ragaszkodnak az éttermi élményhez. Úgy véli, hogy a hétvégén, ha az időjárás engedi,

Ezt azzal indokolta, hogy a költési szándék is alábbhagyhat, például amiatt, hogy elvesztették az emberek az állásukat, illetve mások lettek a prioritások, a külföldi turistákra egyelőre pedig nem számíthat az ágazat. Az újranyitáshoz az üzletvezetőknek új kalkulációkat kell készíteniük a beszerzési árak változása miatt, gondoskodniuk kell az új árukészletről, takarítani és fertőtleníteni kell az üzlethelyiségeket, és a személyzetet is biztosítaniuk kell. Kovács László megjegyezte, hogy a munkabérek is változhatnak, mivel az elmúlt fél évnek óriási elszívó hatása volt: a leépítések miatt sokan másik munkát kényszerültek keresni a megélhetésük biztosítása érdekében. Ezek az emberek idővel hozzászoktak az új bérekhez, feltételekhez, amelyet a jövőben lehet nem kockáztatnának a vendéglátás miatt. Ezért nehézkessé válhat a személyzeti pozíciók betöltése akkor, ha már beltéren is fogadhatnak vendégeket. Az ipartestület elnöke szerint azért is fontos, hogy nyugati országokhoz képest előbb nyissunk, mert mert így más országok nem szippantják majd el az alkalmas munkaerőt. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy pénteken elérheti a 3,5 milliót a beoltottak száma, így szombaton kinyithatnak a teraszok és este fél tízig nyitva lehetnek, a kijárási tilalom kezdete pedig 11 órára módosul.