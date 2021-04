Fradi-Újpest: Öt szurkoló ellen indult eljárás

Jól döntöttek az angol labdarúgócsapatok a kiszállással az európai szuperligából.

Két nappal az angol labdarúgócsapatok visszavonulása után az európai szuperligától a szurkolók látványos győzelme az oligarchák felett továbbra is vezető téma a szigetországban. Miközben még kedd este, a gól nélküli döntetlennel végződött Chelsea-Brighton & Hove Albion meccs alatt és után dominóként omlott össze az angol „Nagy Hatos” kiválási szándéka, Roman Abramovics, a "kékek" tulajdonosa meglepetésszerű hőssé vált, ahogy elsőként utasította a menedzsmentet a kilépési dokumentáció előkészítésére. Más választása nemigen lehetett egy olyan helyzetben, amikor a Stamford Bridge-ről a koronavírus-pandémia miatt immár több mint egy éve kizárt szurkolók minden szociális távolságtartási szabályt durván megszegve rendeztek hangos tüntetést a Fulham Roadon. A Chelsea volt az első, a Manchester City a második angol klub, mielőtt mind a hat érintett visszavonulót fújt volna. Josep Guardiola, a City vezetőedzője frappánsan mutatott rá a tervezett szuperliga számos visszásságának egyik legfeltűnőbbikére: "a sport nem sport, amikor az erőfeszítés és a siker, a jutalom közötti különbség nem létezik. Nem sport az, ahol nem lehet veszíteni". A politikailag talán legérzékenyebb angol játékos, a Manchester United és a válogatott csatára, Marcus Rashford, aki korábban látványos hátraarcra kényszerítette a kormányt a rossz anyagi körülmények között élő gyermekek támogatott étkeztetésének biztosításával kapcsolatban az iskolák kényszerszünete idején, a legendás Man United-tréner, Sir Matt Busby nagy mondását idézte Twitter oldalán: "a futball semmi a szurkolók nélkül". A The Times kitűnő futballszakértője, Henry Winter az "amerikai szerencselovagokat" teszi felelőssé a történtekért, akik "vadnyugattá változtatták" az angol futballt: Joel Glazert, a Manchester United, John W Henryt, a Liverpool, Stan Kroenket az Arsenal és Joe Lewist a Tottenham Hotspur "arrogáns", a "drukkereket csendes megvetéssel illető" tulajdonosait. Hozzájuk képest még dicséret is jár Abramovicsnak és a Man. Cityt felvásárló Mansour bin Zayed Al Nahyan sejknek, akiknek fontosak a trófeák, egyformán fektetnek be az infrastruktúrába, az akadémiába, tehetséges játékosokba és edzőkbe. A milliárdos tulajdonosok közül elsőként John W Henry és Joel Glazer követte meg a szurkolókat. Henry hangsúlyozta: "senki sem gondolta, hogy a drukkerek támogatása nélkül megvalósulhat a projekt". Glazer nemcsak beismerte, hogy "helytelenül jártak el", hanem "személyes elkötelezettségéről" biztosította a "vörös ördögök" rajongóit a "most még fájó sebek begyógyításának, a bizalom visszaszerzésének" szándéka felől. Az Arsenal szerelmesei ugyanakkor demonstrációt terveznek a csapat péntek esti, Everton elleni találkozója előtt, kifejezve tiltakozásukat Kroenke "személyes bocsánatkérést elmulasztó arcátlan" magatartásával szemben. A futball történetének szégyene a politikai spektrum különböző tengelyein elhelyezkedő volt és jelen miniszterelnököket hozott össze, Sir John Majort, Tony Blairt, Gordon Brownt és Boris Johnsont, akikhez az Angol Labdarúgó Szövetség elnökeként Vilmos, Cambridge hercege is csatlakozott. Érdekességként Blair többek között a szuperligát finanszírozó amerikai JP Morgan bank tanácsadójaként is tevékenykedik. Johnson többek között "kartellnek" nevezve a kezdeményezést tiltakozott a külön utas bajnoksággal szemben. A kultúráért, médiáért és sportért felelős miniszter, Oliver Dowden jelezte, hogy a kormány nem zárja ki egy futball-felügyeleti szerv kinevezését. Az elrendelt vizsgálat kitér annak megfontolására is, hogy a szurkolóknak lehetőségük legyen megvásárolni a klubok bizonyos tulajdoni hányadát, hasonlóan a német szisztémához. A szurkolók részesedése volt az oka annak, hogy a Bundesliga óriásai nem léptek be a szuperligába. A meghiúsult exodus számos következménye közé tartozhat, hogy a szurkolók várhatóan többet fognak kipengetni a Premier League mérkőzéseinek tévés közvetítéséért. Ebben az évben kerülnek kalapács alá a 2022-25 közötti idények Premiership jogai. A legutóbbi hároméves időszakban a Sky, BT Sports és az újonnan a színre lépett Amazon együttesen 4,5 milliárd fontot fizettek az élő adásokért, ami mellesleg 600 millió fonttal kevesebb volt, mint az előző, 5,1 milliárd fontos rekord. A szitakötő életű Szuperliga pillanatok alatt elbizonytalanította a klubok működéséhez elengedhetetlen nagy brandeket. A Liverpool hivatalos időmérő szponzora, a Tribus felmondta érvényes szerződését, mások jegelik a tárgyalásokat. Ha valami jó is származhat a botrányból, az a futballból változatlanul kitörölhetetlen fajgyűlölet visszaszorítása lehet. A Football Supporters Association, a Szurkolók Szövetsége felszólította a drukkereket, hogy lépjenek fel ugyanazzal az energiával és elkötelezettséggel a rasszizmus elleni harcban, mutassák ugyanazt az egységet, mint amilyen vehemenciával a szuperliga ellen tiltakoztak.