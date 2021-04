Karácsony: a fővárosi cégeknél szabadnapot kapnak azok, akik felvették az oltást

Az időpontfoglalóban jelenleg április 26. hétfő, 27. kedd, 28. szerda napokra lehet oltási időpontokat foglalni a Sinopharm vakcinával történő oltásokra.

Mostantól minden érvényes regisztrációval rendelkező tud interneten oltási időpontot foglalni az oltására. A kormányzati tájékoztatóoldalon közzétett ismertető szerint a rendszeren egyelőre a jövő hétre, a kínai Sinopharm (képünkön) vakcinával történő oltásra lehet jelentkezni az eeszt.gov.hu oldalon. Mint írták, aki már regisztrált, bármely, a számára megfelelő kórházi oltópontra tud időpontot foglalni április 26-ra, 27-re, 28-ra, azaz hétfőre, keddre vagy szerdára. Az online időpontfoglalót azután nyitotta meg az operatív törzs oltási munkacsoportja, hogy azt két napon át sikeresen tesztelték . Az időpontfoglalót a kórházi oltópontokon történő oltásokra lehet használni. Az időpontfoglalóban jelenleg április 26. hétfő, 27. kedd, 28. szerda napokra lehet oltási időpontokat foglalni a Sinopharm vakcinával történő oltásokra. Fontos, hogy az időpontfoglalót csak azok használhatják, akinek a regisztrációját már érvényesítették. Itt ellenőrizhető a regisztráció státusza: vakcinareg.neak.gov.hu

Az útmutató szerint az időpontfoglaló kezelése nagyon könnyű, a TAJ-szám és születési dátum megadásával lehet belépni, ahol a jelentkezők kiválaszthatják, hogy melyik napon, hány órakor és melyik településen és ott melyik kórházi oltóponton szeretnék megkapni az oltást. Mindenki csak egy időpontra foglalhat, és a véglegesített foglalás már nem módosítható. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a foglalásnál érdemes arra is gondolni, hogy az egy hónap múlva esedékes második oltást is ugyanazon a kórházi oltóponton fogja megkapni, ahol az elsőt. A regisztrált az időpontfoglalásról visszaigazoló emailt, sőt az oltás előtti nap emlékeztető emailt is kap. – A lefoglalt időpontban pontosan jelenjen meg, az oltásra vigye a személyi igazolványát, a TAJ-kártyát, a kitöltött és kinyomtatott hozzájáruló nyilatkozatot, és lehetőleg a kinyomtatott foglalás visszaigazolást – emelték ki. Egyben arra is kérték az időpontfoglalókat, hogy azt jelezzék a háziorvosuknak, így ő a korábban esetleg neki szánt vakcinát másnak fel tudja ajánlani.