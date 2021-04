Újranyitás: Fertőzött szülők gyerekei is mentek iskolába

Volt olyan kisgyermek, akinek több családtagja is koronavírusos, hétfőn mégis ott volt az osztályteremben.

Egy-két napnak kellett csak eltelnie az óvodák és az általános iskolák alsós évfolyamainak hétfői megnyitása óta, és több intézményben újból megjelent a koronavírus. A Népszava információi szerint egy fővárosi óvodában egy kisgyermekről derült ki, hogy elkapta a vírust, nem sokkal később az édesanyja is beteg lett. A nagyatádi Árpád iskolában - amint arról a Népszava is beszámolt - három nap jelenléti tanítás után egy egész osztály került karanténba, miután az egyik kisdiákról kiderült, hogy koronavírusos. Kedden az ATV Híradója pedig arról számolt be, hogy Pécsen két bölcsődében és két óvodában is megjelent a vírus. Lapunk a hét folyamán többször is kereste az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy megtudjuk, hétfő óta mennyi esetben kellett intézkedni óvodákban és általános iskolákban a fertőzések miatt, de tájékoztatást egyik megkeresésünkre sem kaptunk. Mivel a fent említett esetek és az iskolanyitás között nagyon kevés idő telt el, feltételezhető, hogy többen már eleve fertőzötten mentek be az intézményekbe. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez (PDSZ) több tucat visszajelzés érkezett a hétfői iskolanyitásról, ezek között található egy falusi iskola pedagógusának beszámolója, amelyben arról írt: négy alsós osztályuk van, három osztályban pedig kiderült, hogy egy-egy kisgyermek családtagja covidos. Ennek ellenére a gyerekek hétfőn ott voltak az iskolában. - Van olyan gyermek is, akinek az édesanyja, a nagypapája és az édesanyja testvére is fertőzött, egy háztartásban élnek, és a kislány ott volt ma az iskolában. Sajnos én továbbra is félek a jelenléti oktatásban - írta. Több olyan iskola is van, ahol a gyerekek jelentős része (akár 50 százaléka) otthon maradt, de vannak olyan intézmények is, ahol szinte mindenki bent volt. Egy észak-alföldi iskolában tanító pedagógus azt írta a PDSZ-nek: az iskolából mindössze ketten hiányoztak, a tantermek "teltházasak", a hét eleji esős idő miatt "egymás hegyén-hátán" voltak a gyerekek az óraközi szünetekben. - Első osztályosaim mindannyian jelen voltak, írás órán fogom az egyik gyermek kezét, kanyarítjuk a Q betűt, és ekkor akkorát tüsszentett, hogy még a maszkom alatt is voltak “cseppek”. Az első oltást nyolc napja kaptam meg, egyébként krónikus beteg vagyok – tette hozzá. A szakszervezethez több jelzés érkezett arról is, hogy az iskolákban nem egyformán segítik az otthon maradó diákokat a tanulásban. Lapunk több alkalommal is megírta, a pedagógusok nem tarthatnak párhuzamosan online és jelenléti órákat , ugyanakkor Kásler Miklós Emmi-miniszter levele szerint ez nem zárja ki, hogy – ha ehhez adottak a technikai feltételek - a tantermi órákba otthonról, online is be lehessen kapcsolódni. Egyes iskolákban ezt megoldják, máshol a tankerületek kifejezetten megtiltották. Ez ügyben többször kerestük a Klebelsberg Központot, de mindmáig nem foglaltak állást. Az ellentmondásos központi tájékoztatók okozta káoszt talán annak a budapesti pedagógusnak a beszámolója szemlélteti a legjobban, aki arról írt: az iskolaigazgató nekik azt mondta, nem fogja megakadályozni, ha a tanárok online közvetítik az órákat. "A város másik iskolájában az hangzott el, nem csinálhatják, mert a tankerület megtiltotta" - fogalmazott. A PDSZ pénteken Áder János köztársasági elnöknek - aki feleségével alapítványt hozott létre a koronavírus miatt árván maradt, eddig több mint 600 gyermek támogatására - is levelet írt, azt kérve: "vesse latba befolyását", hogy a járvány jelenlegi szakaszában minden intézmény visszatérhessen a digitális munkarendhez. Hangsúlyozták: ez nem a pedagógusok, hanem az egész ország érdeke.