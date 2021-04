Az AstraZeneca vakcinájának előnyei továbbra is felülmúlják az esetleges kockázatokat

A vérrögképződés esélye minimális.

Az eddigi vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a rendkívül ritkán előforduló vérrögképződés esetek ellenére az AstraZeneca gyógyszergyár koronavírus elleni oltóanyagának előnyei továbbra is felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait

- közölte az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pénteken. Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő amszterdami székhelyű ügynökség a Vaxzevria névre keresztelt oltóanyag folyamatban lévő vizsgálatának részeredményeit ismertető közleményében kiemelte: a brit-svéd gyógyszergyártó és az Oxfordi Egyetem vakcinája hatásos ellenszer a koronavírussal szemben. A Vaxzevria előnyei minden felnőtt korosztály esetében meghaladják a kockázatokat. Az oltóanyag esetleges mellékhatásának kockázata nem emelkedik az életkor függvényében. A rendelkezésre álló adatok szerint a vakcina legkevesebb 80 százalékos hatékonyságot mutat - közölték. Az EMA azért végez rendkívüli vizsgálatot, mert március elején és azóta több ország bejelentette: elővigyázatosságból ideiglenesen felfüggesztik az AstraZeneca oltóanyagának használatát, miután több olyan esetet is jelentettek, amikor vérrög képződött a beoltottak szervezetében. A korlátozást egyes országok azóta feloldották, mások megerősítették. Közleményében az uniós ügynökség kiemelte: a vérrögképződéssel járó megbetegedés, amely a trombociták számának alacsony számával áll összefüggésben, néhány esetben, eddig igen alacsony arányban fordult elő az AstraZeneca cég termékével beoltottak körében. Ilyen mellékhatás a becslések szerint 100 ezer beoltottból legfeljebb egy esetben fordulhat elő. Azoknak, akik tüneteket észlelnek, azonnal orvoshoz kell fordulniuk - húzták alá. Azt is közölték, hogy a kockázatértékelő bizottság továbbra is azt javasolja, hogy a vakcina ismétlő oltását az első adag beadását követő 4. és 12. hét között adják be. Az értékelés alátámasztja, hogy



az AstraZeneca vakcinája biztonságos, és hatékonyan képes megelőzni a koronavírus okozta betegséget, csökkenti a kórházi kezelés és halálesetek kockázatát.

Az Európai Gyógyszerügynökség április elején döntött úgy, hogy Vaxzevria oltóanyag esetében a vérrögképződés esetleges veszélyét fel kell tüntetni a vakcina "nagyon ritka mellékhatásaként". Az uniós gyógyszerügynökség vizsgálatot folytat a vérrögképződéses esetek, illetve az ez idáig uniós használatra engedélyezett valamennyi vakcina, köztük a Pfizer/BioNtech, a Moderna és a Johnson & Johnson oltóanyagai esetleges mellékhatásainak kiderítésére.

Az EMA arról is tájékoztatott, hogy pénteken ajánlást fogadott el a BioNTech és a Pfizer, valamint a Moderna vállalatok koronavírus elleni vakcinái gyártási kapacitásának bővítésére. A döntés lehetővé teszi, hogy a Pfizer belgiumi Puurs-ban található üzemében fokozza a BioNTech biotechnológiai vállalattal közösen fejlesztett, Comirnaty névre keresztelt készítményének termelési folyamatát.

A Moderna vállalat koronavírus elleni vakcinája esetében az EMA egy új töltősor használatának jóváhagyását javasolta a cég spanyolországi Roviban található telephelyén. Az új gyártósor üzembe helyezése lehetővé teszi a készítmény előállítási folyamatának növelését - írták. A gyártási folyamatok bővítésének célja a gyártókapacitás és az oltóanyagellátás növelése az Európai Unió piacán - közölték a magyar állami hírügynökség, az MTI beszámolója szerint.