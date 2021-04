Ismét csorbítja a főváros jogkörét a kormány

A Transparency International szerint a kormány Helyreállítási Terve nem alkalmas a korrupció érdemi csökkentésére.

Közzétette azt a helyreállítási tervet a kormány, amelyről a miniszterelnök pénteken egyeztet Brüsszelben. Ebben egyebek mellett arról szeretné meggyőzni az Európai Bizottságot, milyen lépéseket tett, illetve kíván tenni a korrupció visszaszorítása érdekében.



Ennek kapcsán a Transparency International úgy véli, bár a célok egy része releváns, ám a dokumentum helyzetértékelése alapvetően téves, illetve nem tartalmazza a valós problémákat.

A kormány az ügyészség informatikai fejlesztését javasolja, mint ami kiküszöböli a vádhatósággal szembeni kritikákat a korrupció üldözésével kapcsolatban. A szervezet szerint nem a technikai háttér akadályozta Polt Péter hivatalát az ilyen jellegű bűncselekmények elleni fellépésben. Emlékeztetnek, hogy több nemzetközi szervezet által is kiadott már jelentést, amely az ügyészség intézkedéseket hiányolta ezen a területen. Kifogásolják, hogy a terv gazdasági kérdésnek tekinti a bírói függetlenségre, melynek hiánya visszaveti a gazdasági növekedést és „elrettentheti a beruházásokat”. Noha a kormány megígéri a bírák függetlenségét sértő további kockázatok csökkentését, a Transparency International azonban figyelmeztet: a hatalom nem számol be arról, hogy kormányzása alatt milyen "változatos" módszerekkel nyomást gyakorolt a bíróságokra. A közbeszerzések terén a fő gondokat a kormány megfelelően nevesíti, és ezúttal el is ismeri az Európai Bizottság által évek óta felvetett problémákat. Ám a szervezet véleménye szerint a megoldásukra felvázolt lépések nem alkalmasak a rendszer problémáinak megoldására.

"A közbeszerzési rendszer és az azzal részben átfedést mutató uniós pénzosztó mechanizmus Magyarországon súlyosan torz; ennek tudható be egyebek mellett, hogy a kormányközeli oligarchák rendre mesés megbízásokat nyernek, és Mészáros Lőrinc öt év alatt az ország leggazdagabb emberévé tudott válni."

- áll a szervezet állásfoglalásában.