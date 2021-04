Putyin- Lukasenko megbeszélés: puccs a Zoomon

Államcsínyről, külföldi ügynökökről és Lukasenko elleni merényletről beszélnek az orosz és belarusz vezetők. Az elemzők szerint sokkal inkább titkosszolgálati provokációról van szó.

Négy órán át tárgyalt csütörtökön Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alekszandr Lukasenko. Nehezen hihető, hogy valóban arról beszéltek, amit Peszkov Kreml-szóvivő állított, azaz a két ország közötti ipari együttműködésről. A szószátyár fehérorosz vezető legalább azt elmondta, hogy szó volt biztonsági és közös védelmi ügyekről, valamint az integráció kérdéseiről. Ősszel majd összeül az egyébként csak elméletben működő orosz-belarusz csúcsállam legfőbb szerve és ott aláírnak „bizonyos dokumentumokat” a két állam szövetségének fejlesztéséről, s hogy 26 vagy 27 témát már le is zártak. Elsőrendű orosz hatalmi érdek, hogy Lukasenko felhagyjon a korábbi években folytatott hintapolitikájával, s egyértelműen Oroszország mellé álljon. Erre ideális eljárás, hogy a két állam titkosszolgálatai – a belarusz KGB és az orosz FSZB – együtt konstruálnak olyan ügyet, amely egyrészt ürügyül szolgálhat a további fehéroroszországi megtorlásra, másrészt eszköz a hazai propaganda számára. Április 12-én két belarusz állampolgárt letartóztattak Moszkvában és egy harmadikat Belaruszban. Az ügyről egy hétre rá beszélt Lukasenko állami médiumoknál dolgozó újságíróknak, amikor a hagyományos áprilisi szombati önkéntes munkán ("kommunista szombat", ha valaki még emlékszik rá) vett részt. Azt állította, hatalomátvételi kísérletet lepleztek le, s a résztvevők őt és a fiait (ártatlan 45, 41 és 16 éves gyermeket) fizikailag meg akarták semmisíteni és Gomel környékén eltemetni. Szerint ezt a CIA vagy az FBI rendezte és Lengyelország is részese volt. A belarusz titkosszolgálat szerint a puccsot júniusra, vagy júliusra tervezték, az orosz FSZB május 9-ről tud. A közleményekből és a belarusz független sajtó cikkeiből kirajzolódik egy kép. Eszerint többen – ellenzékiek, értelmiségiek, páran a Belarusz Népfront nevű rendszerváltó párt vezetői közül – internetes beszélgetésekben vettek részt, amelyben a rezsimváltás esélyeit taglalták. Itt hangzottak el olyan felvetések, amelyeket most puccskísérlet terveként interpretálnak. Az egyik résztvevő az Anvar Szadat hajdani egyiptomi elnök elleni merényletre célzott, amely 1981.október 6-án egy kairói díszszemlén történt. (Az Egyiptomi Iszlám Dzsihádhoz tartozó katonák gránátot dobtak az elnökre, majd rálőttek a dísztribünre. Szadat és több vezető meghalt, sokan megsebesültek.) Feltehetően ezért gondolták az oroszok, hogy a Győzelem napi minszki parádén kezdődött volna a puccs. A zoom-beszélgetésekben állítólag arról is szó esett, hogy milyen fontos épületeket kell elfoglalni, milyen közleményt olvasnának be a rádióban, s létre kell hozni egy nemzeti megmentési bizottságot, amely helyettesíti az államfőt. A titkosszolgálatok lehallgatták őket, majd elégedetlen katonai vezetőkként feltüntetve magukat kapcsolatba léptek a résztvevőkkel . Megbeszélésre Moszkvába hívták Alekszandr Fedutát (jogász, irodalmár, hajdan Lukasenko híve, majd ellenzéki politikus) és Jurij Zelenkovicsot (ügyvéd, belarusz-USA kettős állampolgár, a Belarusz Népfront párt aktivistája), az „összeesküvés” harmadik főszereplője Grigorij Kosztuszjov volt, akit otthonában fogtak el. (Ő volt szovhozigazgató, a nyolcvanas évek óta a BNF aktivistája, két éve az ellenzéki párt elnöke.) Feduta és Zelenkovics lépre ment, Moszkvában letartóztatta őket az FSZB, majd Minszkbe vitték a két férfit, ahol a belarusz KGB fogdájában vannak. Az ügyről Putyin is szólt április 21-i évértékelő beszédében. Lukasenko a nyugati és a lengyel felbujtásra hivatkozik, mint ahogyan az egész tiltakozó mozgalmat amerikai-lengyel ármánynak állítja be. Az oroszok viszont ukrán nacionalisták jelenlétéről beszélnek. Az orosz propaganda nyugati szerepről most nem szól. A belarusz elemzők az ügyben szovjet sablonok használatát ismerik fel. Ugyanúgy csalták Moszkvába Fedutát és Zelenkovics, ahogy a GPU annak idején a szovjetek egyes ellenfeleit tőrbe csalta. Azt is felhozzák, hogy a „zoom-hatalomátvétel” ürügyet szolgálhat a társadalom megfélemlítésére, tömeges perekre, ahogy Sztálin tette a harmincas években a Kirov-gyilkosság után. Ezek találgatások arról, mit is jelent az a „vörös vonal”, amelyet csütörtök este Lukasenko és Putyin együtt meghúztak.