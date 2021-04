Holtan találtak egy nőt egy salgótarjáni családi házban

Csaknem egy hónap alatt rendőrkézre került F. Gergő, aki az interneten szemelte ki áldozatait.



Április 19-én hétfőn fogták el a rendőrök azt a 23 éves férfit, aki a gyanú szerint internetes társkeresőn ismerkedett fiatal lányokkal, egyik kiskorú áldozatát pedig Gyálra csalta és megerőszakolta – írja a police.hu . A bűncselekmény egy Pest megyei gyermekjóléti szolgálat pszichológusának jelzése alapján idén márciusban jutott a rendőrség tudomására. A „ragadozó” azonosításához, felkutatásához és elfogásához szükséges felderítés nyomán Budapesten, alkalmi szálláshelyén fogták el az egyébként Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből származó, 23 éves F. Gergőt. Eleinte tagadta a kényszerítést, szerinte a kislány nem ellenkezett, későbbi válaszai önmagával hozták ellentmondásos helyzetbe, végül beismerő vallomást tett. A gyanú szerint a férfi egy online felületen ismerkedett meg a kiskorú lánnyal, „beszívezték” egymást, beszélgetni kezdtek.

Csevegéseik sűrűsödtek, egyre bizalmasabbá váltak, egy idő után meztelen képeket cseréltek egymásról. Ezt használta fel a férfi, hogy áldozatával szexuális viszonyt létesítsen: megfenyegette, ha a lány nem áll kötélnek, büntetésből kiteregeti a meztelen képeket a szülei előtt. A fenyegetés hatására a megfélemlített lány március 14-én elment a megbeszélt találkozóra Gyálra. Ott egy kietlen, erdős részen a férfi megerőszakolta áldozatát, annak ellenére, hogy a lány folyamatos tiltakozott. Az eddigi adatok szerint a gyanúsított ugyanazon módszerrel több áldozatot is kiszemelt magának, képeket is cseréltek, de a személyes találkozások – állítása szerint – elmaradtak. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya az azóta letartóztatott F. Gergővel szemben szexuális kényszerítés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást, amelynek része a többi lehetséges áldozat felkutatása is.