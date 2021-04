Női kézilabda - Simán nyert a Győr és a Ferencváros is

A gyűlölet és a kirekesztés elleni élharcosnak tekinti magát az Európai Labdarúgó-szövetség, ám nem reagált, amikor véleményt kértünk Orbán Viktor menekültek elleni kiejelentéseiről.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 2007-ben hirdetett zéró toleranciát a rasszizmus, a kirekesztés, a vallás, származás, bőrszín alapján történő megkülönböztetések ellen. Magyarország is szerzett már keserű tapasztalatokat arról, milyen szigorral lép fel a mai napig az UEFA a nem kívánatos lelátói megnyilvánulásokkal szemben. A magyar válogatott is többször kényszerült zárt kapus mérkőzéseket játszani hazai pályán, mert a drukkerek kifütyülték az ellenfél himnuszát vagy egyes szomszédos országokat gyalázó rigmusokat skandáltak. Az UEFA hivatalos honlapja szerint a futballszervezet számára a nagyon fontos értékek közé tartozik a másik elfogadása és mindent megtesz ennek elérése érdekében a futballpályákon és a lelátókon. Lapunk összegyűjtött néhány idézetet Orbán Viktor miniszterelnök menekültekre tett megjegyzéseiből. Azt szerettük volna megtudni, hogy a gyűlölettel szemben immár tizennégy éve zéró toleranciát hirdető és a lelátói gyűlölethullámot drasztikus büntetésekkel megállítani próbáló UEFA mit gondol arról, ha egy miniszterelnök teszi azt, amiért az európai szövetség a futballdrukkereket ismétlődő vétség esetén kitiltja a lelátóról? Több mint két hete elküldött elektronikus levelünkre a mai napig sem érkezett válasz, ami nem meglepetés, hiszen a magyar kormány kiemelt stratégiai partnere az UEFA-nak. A koronavírus-járvány alatt mindenképpen. Magyarországon hunytak el a legtöbben az összlakosság arányában, mégis a magyar kormány az egyetlen, amely telt ház előtt tervezi megrendezni a nyári Európa-bajnokság budapesti csoportmérkőzéseit. A korlátozás, hogy csak védettséget igazoló kártyával lehet bemenni az arénába, gyakorlatilag alig ér valamit, mert az emberek az első oltás után megkapják a kártyát, pedig ekkor még nem védettek teljes mértékben és fertőzni is tudnak. Kizárólag a szerencsén múlik, hogy nem lesz-e tömegkatasztrófa a telt házas meccsekből? Ha valóban ez marad a terv és végül nem győz a józan ész és nem csökkentik a nézőszámot a felére vagy a harmadára, ahogy a többi helyszínen teszik. Tavaly augusztusban a Puskás Ferenc Stadionban nézők előtt játszott a Bayern München a Sevillával a Szuperkupáért. Abban az időszakban az egész kontinensen csak Fehéroroszországban, Oroszországban és Törökországban engedtek még be drukkereket a lelátóra. Ilyen körülmények között az lett volna a meglepetés, ha az UEFA fölemeli a hangját Orbán Viktor idézett nyilatkozatai ellen. A meghirdetett zéró tolerancia kétszínűsége mellett van nagyon őszinte része is az UEFA hivatalos honlapjának: a szociális felelősségvállalás menüpontba nem töltöttek fel egyetlen bejegyzést sem.