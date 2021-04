Szlovéniában hétfőtől nyithatnak a hotelek

Kevés az oxigén, a kórházak országszerte elutasítják a betegeket.

"Magabiztosak voltunk, miután sikeresen leküzdöttük az első hullámot, de ez a vihar megrendítette a nemzetet" - közölte rádióbeszédében Narendra Modi indiai miniszterelnök. Vasárnapra ugyanis 349 691 új fertőzöttet regisztráltak, ami globális rekordot jelent az egy nap alatti friss eseteket tekintve.



Az ország összes kórházában már nem vesznek fel új beteget, elfogyott az orvosi oxigén és szabad ágy sincsen az ellátásban. "Mindennap ugyanaz a helyzet, két órára marad oxigénünk és a hatóságoktól csak ígéreteket kapunk" - nyilatkozta az egyik orvos.

Delhi külvárosában egy szikh templom előtt az utca egy kórház sürgősségi osztályához hasonlított: tele volt autókkal, amelyek koronavírusos betegeket szállítottak, akik levegőért kapkodtak, miközben kézben tartott oxigénpalackokra voltak rákötve. A kórházak és az orvosok sorra adják ki a közleményeket arról, hogy nem tudnak megbirkózni a betegek rohamával.



COVID-19 patients in India Fotó: AMARJEET KUMAR SINGH / AFP

A kormányfő óvatosságra intett és arra kért mindenkit, hogy oltassa be magát. Arvind Kejriwal, Delhi főminisztere egy héttel meghosszabbította a hétfőn lejáró zárlatot a fővárosban, hogy megpróbálja megfékezni a vírus terjedését, amely négypercenként egy ember halálát okozza. "A lezárás az utolsó fegyverünk a koronavírussal szemben, de mivel az esetek száma ilyen gyorsan emelkedik, ezért ezt most be kell vetnünk" - jelentette ki. Az Egyesült Államok mélységes aggodalmát fejezte ki a megugrott esetszámok miatt és jelezte, kész sürgős segítséget küldeni. Az amerikai külügyminiszter Twitter-oldalán azt írta, figyelemmel követik az országban zajló drámát. "Szorosan együttműködünk kormányzati partnereinkkel és gyorsan, további támogatást fogunk nyújtani India népének és az indiai egészségügy hőseinek" - fogalmazott Anthony Blinken. A Narendra Modi vezette kormányt több bírálat is érte amiatt, hogy amikor a napi fertőzések 10 ezer alá estek, akkor engedélyezte a vallási és politikai rendezvények megtartását. Az indiai egészségügyi minisztérium közlése szerint 16,96 millió fertőzöttet regisztráltak az országban és 192 311 áldozatot követelt a koronavírus. A vasárnapra virradó éjszaka 2767-en hunytak el.

COVID-19 patients in India Fotó: AMARJEET KUMAR SINGH / AFP

Csak az elmúlt hónapban a napi esetek száma nyolcszorosára, a halálozásoké pedig tízszeresére emelkedett.