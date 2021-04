Nem engedi el az Európai Szuperligát a Real Madrid elnöke

A szakadár klubok vezetője szerint ez a projekt vagy valami nagyon hasonló megvalósul a közeljövőben.

A Real Madrid elnöke, Florentino Perez kijelentette, hogy a 12 alapító klubot továbbra is szerződés köti a labdarúgó Európai Szuperligához (ESL), azaz a tagok - bár a többség ezt már kijelentette - nem távozhatnak a társaságból.

A királyi klub elnöke, aki egyben az ESL elsőszámú vezetője is, az AS című spanyol sportnapilapnak adott interjújában beszélt erről azok után, hogy a hétfőn bejelentett kezdeményezést széleskörben támadták, és az alapító 12 csapatból elvileg már csak a Real és a Barcelona számít tagnak. "A helyzet az, hogy a klubok nem léphetnek ki" - mondta Perez. "Néhányuknak persze a nyomás hatására ezt kellett mondania, de ez a projekt, vagy valami ehhez nagyon hasonló, meg fog valósulni. És remélem, hogy a közeljövőben." A húszcsapatosra tervezett Európai Szuperliga létrehozását vasárnapról hétfőre virradóra jelentették be, az alapítók között hat angol és három-három olasz és spanyol klub volt, ugyanakkor a tervet magas rangú politikai, valamint sportszakmai körökben, a nemzetközi (FIFA) és az európai szövetség (UEFA) részéről is széleskörű ellenérzés fogadta. A szurkolói csoportok szintén kritikákat fogalmaztak meg a tervezett sorozattal kapcsolatban. Ezek után elsőként kedden este a Manchester City jelentette be, hogy visszalép a szerepléstől, majd szerda hajnalban a Chelsea, aztán az Arsenal, a Liverpool, a Manchester United és a Tottenham Hotspur is kihátrált a kezdeményezésből.



Szerda délutánra az Atlético Madrid és az Internazionale visszalépésével, valamint a Juventus és az AC Milan a liga jövőjének bizonytalanságáról tett bejelentése után már csak két klub, az FC Barcelona és a Real Madrid maradt hivatalosan tagja a Szuperligának, amelynek a tervek szerint 15 állandó résztvevője lenne. A 74 éves Perez azt is cáfolta, hogy a JP Morgan amerikai befektetési bank - amely 3,5 milliárd euróval kész támogatni a ligát - kihátrált volna a projekt mögül. "Ez sem igaz, ők sem távoztak. Időt kértek, hogy reagálhassanak, mint a 12 klub" - fogalmazott a sportvezető. "Ha változtatásra lesz szükség, akkor változtatunk." Szerinte vagy létrejön ez a sorozat, vagy a klubok tönkremennek.