Nagy ára lesz a teraszozásnak

- Úgy vártuk ezt a napot, mint kisgyerek a Jézuskát – mondta fülig érő szájjal egy fonyódi vendéglős, és valóban: április harmadik szombatján csupa jókedvű és bizakodó étterem-, büfé- és presszótulajdonossal találkoztunk a Balatonnál.

Korábban csak az állattartók számára számított különlegesnek április 24., azaz Szent György napja, hiszen ekkor hajtották ki először a legelőre a jószágot, az idén azonban a vendéglátósok is áldották a sárkányölő lovag neve napját, ugyanis – a tavaly november 11-i zárást követően – 165 nap után végre kinyithattak a teraszok. - Láthatóan rettenetesen ki voltak éhezve az emberek, már-már elvonási tünetekkel küzdöttek – állította nevetve Torma Zoltán, a fonyódi Fapipa vendéglő tulajdonosa. – Mindent kértek: akad vagy százféle fogás az étlapunkon, s szerintem talán nincs is már, amit ne kértek volna. És ami feltűnő, még azok is kértek kávét, akik máskor nem szoktak. Torma Zoltánék máskor hétvégékre már márciusban kinyitottak, sőt, tavaly az egyik helyiséget téliesítették, hogy télen is fogadhassanak vendégeket, a járvány azonban közbeszólt. - Ha olyan nyár lesz, mint tavaly, akkor ki tudjuk gazdálkodni a kiesett bevételt – jegyezte meg bizakodva. – Hétfőtől még bezárunk, de a hét végétől már folyamatosan nyitva leszünk. S remélhetőleg olyan lesz a május is, mint a mai forgalom, ami simán megfelelt egy gyengébb nyári napnak. A szomszéd lángosozó és palacsintázó sem panaszkodhatott, Hermann Zsuzsannáék üzlete előtt, ha nem is kanyargott a sor, de rendre várakoztak néhányan. - Egyelőre be tudunk tartatni minden szabályt, szólni sem kell a maszkért, a távolságtartásért, a kézfertőtlenítő használatáért – állította. – Könnyebbséget jelent, hogy tavallyal ellentétben minden asztalt ki lehetett rakni, így normálisan le tudnak ülni a vendégek. - Azért akadnak türelmetlenebbek is – mondta erre Torma Zoltán. – Éppen csak sikerült összeverbuválni annyi embert, hogy ki tudjunk nyitni, értelemszerűen nincs annyi ember a konyhán, mint főszezonban, így kicsit lassabb a kiszolgálás, s néhányan ezt nehezményezték. A megfelelő létszám elképzelhető, hogy sokaknak később is gondot okoz majd, ugyanis a megkérdezett vendéglősök állították, hasonlóképpen nehéz jelenleg munkaerőt találni, mint négy-öt éve. Klaudia viszont két kézzel kapott a lehetőség után. A 24 éves pincérnő november óta otthon unatkozott: állítása szerint legalább három tucat helyre küldte elönéletrajzát, ám nem talált munkát.



- Dupla öröm a mai nap, hiszen egyrészt végre dolgozhatok, s talán mostantól állandó fizetésre is számíthatok – mondta lelkendezve. – Somogyban amúgy is nehéz munkát találni, de így, hogy minden be volt zárva, teljesen reménytelen volt, hogy akár csak ideiglenesen is elhelyezkedjek. - Sajnos a két leállás miatt rengeteg a pálya elhagyó a pincérek, pultosok között, egyszerűen anyagilag nem bírták kibekkelni a fizetés nélküli hónapokat – magyarázta a balatonboglári étteremtulajdonos, Attila. – Emellett május közepén állítólag az osztrákok is nyitnak, s sokan csak arra várnak: akik korábban is kint dolgoztak, mennek vissza a régi helyükre, ráadásul sokan, akik eddig nem álltak vendégmunkásnak, most belevágnak, hogy az elmúlt egy év anyagi kiesését valahogy pótolják. Klub Gyuláék ennek ellenére optimisták. A győri és fővárosi vállalkozópáros két éve gondolkodott egy közös, balatoni egység megnyitásában, s az idén végre belevágtak. nekik kicsit korán is jött a nyitás, ugyanis, bár húsvét óta tatarozzák Ladik névre keresztelt fonyódi éttermüket, május közepe előtt nem tudnak kinyitni, így az első rohamról lemaradtak. - Remélhetőleg a nyár majd kárpótol bennünket, láthatóan lesz igény a minőségi konyhára – mondta a fiatal vendéglős. – Nagyon hosszú ideig volt bezárva minden, hatalmas az „éhség” az emberekben. Ugyanezt tapasztalta Balla György, a balatonmáriafürdői Port Étterem és Panzió tulajdonosa. - Folyamatosan jöttek a vendégek, forogtak az asztalok, legalább akkora forgalom volt, mint egy szép, napsütéses május elsején szokott – állította. – Mindennek örültek, mindent megkóstoltak, láthatóan örült mindenki, hogy kiszabadulhatott. A jövő hétvégétől, s főleg május közepétől pedig kinyitnak a szezonális helyek is, így még nagyobb lesz a választék. - Ez is szenzációs érzés – jelentette ki Antalóczy Csabáné, aki családjával a balatonboglári strandon sétálgatott. – rettenetesen nyomasztó volt, hogy minden zárva van, hiába volt szép idő, nyomasztó volt a tópart a sok bezárt étteremmel, lehúzott rolóval. Még nincs minden nyitva, de máris visszajött a Balaton hangulata. Mert szép a víz, a kilátás, azért a teraszok, a nyüzsgés is hozzátartozik a fílinghez. Pszichésen is sokat számít: egy kis ücsörgés valamelyik teraszon felér egy fél marék nyugtatóval.