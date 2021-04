Amerika politikai megosztottságáról árulkodik Biden első száz napjának társadalmi fogadtatása

Legyen vége az erőszaknak, és kezdődjön el a politikai rendezésre irányuló párbeszéd - egyebek mellett erre szólították fel a térségbeli országok vezetői a mianmari junta vezérét, Min Aung Hlaing tábornokot a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) dzsakartai rendkívüli csúcstalálkozóján.

Noha a szervezet egyik irányelvének számít, hogy a tagállamok nem avatkoznak be egymás belügyeibe, Muhyiddin Yassin maláj miniszterelnök rámutatott: nem maradhatnak tétlenek, amikor a helyzet "veszélyezteti az ASEAN és a tágabb régió békéjét, biztonságát és stabilitását", valamint a nemzetközi közösség is követeli a határozott fellépést. A tanácskozáson ennek megfelelően az állam- és kormányfők szokatlanul határozott hangnemben intéztek elvárásokat a február elején puccsal hatalomra jutott mianmari tábornok felé, akit nem ismertek el az ország legitim vezetőjének. “Az erőszakot be kell szüntetni, a demokráciát, a stabilitást és a békét azonnal helyre kell állítani Mianmarban” - jelentette ki például Joko Widodo indonéziai elnök. Az ASEAN azt tervezi, hogy delegációt küld a válságba süllyed országba, a szervezet ezenfelül humanitárius segélyeket és diplomáciai közvetítést is felajánlott. A beszámolók szerint Min Aung Hlaing nyitottnak mutatkozott, habár - ahogyan azt Li Hszien Lung szingapúri kormányfő is elismerte - az más kérdés, hogy a gyakorlatban mi valósul meg azok közül. A mianmari demokráciapárti árnyékkormány arra figyelmeztetett, hogy nem lehet bízni a junta ígéreteiben. A kabinet üdvözölte a szombati csúcstalálkozón kialakult konszenzust, de hangsúlyozta: az ASEAN-nak határozott lépésekre kell készülnie, hogy adott esetben érvényt szerezzen a megfogalmazott az elvárásoknak.