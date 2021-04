Elhunyt Horn Miklós

Az ellenzéki képviselők a miniszterelnököt kérdezték a parlamentben.

"Még egy ilyen gyáva alakot, mint ön, még nem láttam. Férfi-e egyáltalán, vagy gyerek, aki nem ismeri el, ha valami rosszat csinál" – ezt kérdezte Jakab Péter, a Jobbik elnök-frakcióvezetője, Orbán Viktor miniszterelnöktől a parlamentben. Az ellenzéki politikus felidézte, Orbán azt ígérte, hogy mindenért vállalja a felelősséget, ehhez képest "világelsők vagyunk a koronavírus miatti halálozásban, csaknem félmillió embernek már nincs munkája. Haverok meg foci, ugye?" – tudakolta. Orbán Viktor válaszát a hétfő reggeli járványügyi adatokkal kezdte, majd jelezte: a halál komoly dolog, kellő komolysággal kell róla beszélni. A Jobbik frakcióvezetője ugyanakkor a miniszterelnök szerint faragatlan és nyegle. – A halottainkat megsiratjuk, a rokonaikat támogatjuk, és az országot újraindítjuk, mert „az élet élni akar” – fogalmazott a kormányfő. Jakab ezután megkérdezte a miniszterelnököt – miután Orbán újfent többször hangsúlyozta, hogy az ellenzék oltásellenes –, hogy a kormány víruspárti-e akkor, ha szurkolókkal tömik meg a stadionokat. A jobbikos politikus ezután egy piros lapot mutatott fel, azt ígérve, hogy Orbán mehet jövőre az öltözőbe, és „lesz rajta rács is”. A szocialista Szakács László azt szerette volna megtudni a kormányfőtől, hogy miért nem az emberekre költik a pénzt, hiszen a Mátrai Erőműre, vagy a Moto GP-re többet szántak, mint a munkavállalók megsegítésére. Orbán erre azt válaszolta, kétszer adtak bértámogatást, amivel munkahelyeket mentettek meg, a vállalkozások ezen felül beruházási támogatást kaptak, és a kormány hitelprogramokra vállalt garanciát. A Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettese Orbán múlt pénteki rádióinterjúját idézte fel: „elképedve hallgattam, hogy röhögcsélgetett, miközben lakosságarányosan Magyarországon hal meg a legtöbb ember a koronavírusban.” – Csontkeresés, űrkutatás, foci, vadászat, pacal – Vadai Ágnes szerint ezzel foglalkoznak a kormányban, majd megkérdezte, kinek kellene lemondania. Orbán Vadainak adott válaszában a halálos áldozatok számát figyelmen kívül hagyta, inkább arról beszélt, hogy az átoltottsági arány alapján Európában az elsők között vagyunk. – Közben az ellenzéki képviselők kamuvideókat készítettek, hamisítottak és hazudoztak, hogy aláássák a bizalmat a magyar egészségügyben. Mindenkinek megmentették az életét, akinek megmenthető az élete – jegyezte meg a miniszterelnök, hangsúlyozva: bárki is jön ki a kórházakból, elmondhatja, hogy csak jót és szeretet kapott a bent dolgozóktól. Vadai újabb felszólalásában kijelentette, Orbán összevissza hazudozik. Az LMP-s Schmuck Erzsébet szerint Orbán Viktorék soha nem látott támadást indítottak a közvagyon kifosztásáért, legalább 1000 milliárdos vagyont játszanak át ingyen alapítványoknak, több ezer hektár földet és erdőt el akarnak venni, sőt még a hagyományos lófajták génvagyonát is ki akarnák sajátítani. Orbán erre nem reagált, ugyanakkor arra kérte az LMP-s politikust, hogy ha már provokatívan kérdezi, előtte tájékozódjon. – Magyarországon halt meg a világon a legtöbb ember lakosságarányosan a Covid-19-ben, ehhez képest Orbán röhögcsélve sörözik – ezt már a párbeszédes Szabó Tímea jelentette ki. Az ellenzéki politikus úgy látja, a magas halálozás szoros összefüggésben van azzal, „hogy 11 év alatt teljesen lepusztították az egészségügyet, sőt még önök is elismerték, csak a járvány alatt több mint ötezren elhagyták az területet, és nincs elég ember a biztonságos betegellátáshoz.” – Ki vállalja a felelősséget azért, hogy Magyarország a legrosszabbul teljesített a világon, Orbán vagy Kásler? – kérdezte. Orbán válaszában közölte, hogy szerinte sajnos az ellenzéki képviselők nem mondanak igazat.