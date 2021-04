Nem talál magára az üzemanyagpiac

A csomagolóanyagok ára kilőtt, és a takarmányé is - ahol a két tétel összeadódik, elkerülhetetlen a jelentős drágulás.

Olyan alapvető anyagok ára szállt el 40-50, de akár 100 százalékot is meghaladó mértékben néhány hónap alatt, amiket rengeteg alapélelmiszer előállításánál használnak, írja a g7.hu . A csomagolóanyagok mellett a takarmányoknál és gabonáknál is nagyon durva a helyzet, és ez így együtt komoly emelkedést vetít előre a kenyér, a tej, a tojás, a hús, az ásványvíz, és az üdítők árában is, de még hosszan lehetne folytatni a sort. A drágulás nagyjából most ér el azokhoz a kiskereskedelmi láncokhoz, ahol a hétvégi nagybevásárlásokat intézi az átlagember. Ami az okokat illeti: egyrészt a pandémia miatt az olajfinomítók visszafogott kapacitással működtek, márpedig a műanyagipar legfontosabb alapanyagai a kőolaj-finomítás során keletkező melléktermékek -- így 2020 végén és 2021 első negyedévében sorban álltak le az olyan gyárak, amelyek ezekből gyártanak különböző, már feldolgozottabb műanyagipari alapanyagokat. Közben 2020 végén teljesen felborult a tengeri szállítmányozás is: decemberben már kétszer annyiba került egy konténernyi terméket Kínából Európába szállítani, mint a járvány előtti időkben. Először csak néhány olyan termék kezdett el drágulni, amelyek nevével az emberek egy jelentős része normál esetben csak a középiskolás kémiaórán találkozik. Arra, hogy elszálltak a polimerárak és a polietilén, illetve a polipropilén két és fél hónap alatt a duplájára drágult, a nagy többség azért nem kapja fel a fejét. Az élelmiszeripari cégeknél azonban már ebből tudták, hogy nagy gondok lesznek. Polietilénből és polipropilénből készül ugyanis nagyjából minden csomagolóanyag, a flakonok, a fóliák, a zacskók, a palackok, a joghurtos dobozok. A PET-palackok és a papírdobozok alapanyagainak ára pontosan ugyanígy kilőtt. Korábban sosem fordult elő, hogy a zsugorfólia kilónkénti ára hatossal kezdődött volna, azaz mindig 600 forint alatt volt. Most 880-nál tartunk, miközben tavaly év végén pont feleennyiért vettük – jellemezte a helyzetet egy szemléletes példával Pécskövi Tibor, a Márka Üdítőgyártó Kft. ügyvezető-tulajdonosa. Ugyanez a helyzet azonban a PET-palackokkal, a kupakokkal és a címkékkel is. A többség már legalább részben a drágán vett anyagokkal termel, és ez folyamatosan tolja fel a költségeiket. Ez palackonként akár nettó 4-5 forintos költségnövekedést is jelenthet, ami a végső fogyasztói árban nagyjából ennek a duplája, tehát egy olcsóbb víznél 10-15 százalékos drágulás lehet. A csomagolóanyagok áremelkedése azért fontos, mert tulajdonképpen minden olyan terméket érint, amelyet a heti nagybevásárlásnál a kosárba teszünk. A műanyagipari felbolydulásnak az ásványvíz és az üdítők mellett a tisztálkodó és tisztítószerekre, illetve a műanyagpoharas termékekre lehet például komolyabb hatása. Egy hústermék esetében azonban a csomagolás az összköltségből már annyira marginális, hogy ott ezek a trendek biztosan nem jelentenek nagyon nagy gondot, és sokkal kisebb problémát okoz a kialakult helyzet a pékiparban is. Náluk nem is elsősorban ez, hanem a takarmány illetve a gabona drágulása most a legnagyobb kihívás. A kukorica, a szójabab, a búza vagy éppen a zab ára egyaránt több éves csúcson van, márpedig a pékiparban és az állattartásnál ezek a legfontosabb költségtényezők. Utóbbinál a tavaly év véginél jelenleg 30-50 százalékkal drágább takarmány a költségek kétharmadát adja. Nem csoda, hogy az elmúlt hetekben a Baromfi Termék Tanács több ízben is arról beszélt, hogy a következő hónapokban komoly áremelések várhatóak, de hasonlóak az előrejelzések a kenyérre is. A tejtermékeknél az említett két hatás egyszerre érvényesül. A tejiparban ugyanis a takarmány és a csomagolóanyag árának emelkedése egyaránt jelentősen növeli a költségeket. Több kiskereskedelmi hálózatnak szállító cégnél is azt mondta, hogy az elmúlt hetekben már jelezték a láncoknak, hogy kénytelenek lesznek árakat emelni. A kiskereskedelmi láncok valószínűleg szokás szerint nem fogják azonnal a teljes költségnövekedést a vevőkre terhelni. Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a G7-nek azt mondta, a korábbi tapasztalatok alapján egy hirtelen komolyabb áremelés akár tartósan is visszavetheti egy adott termék iránt a keresletet, ez pedig senkinek sem érdeke.