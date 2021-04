Szabad szemmel: Az egész oltási kampányt a politika szabja meg, a tudomány már nem számít

Az oroszbarát államfő Moszkva pártjára állt a cseh hírszerzéssel és a rendőrséggel szemben.

Messze nem ért még véget a Csehország és Oroszország közötti diplomáciai botrány. Csehország 18 orosz diplomatát utasított ki másfél héttel ezelőtt, miután a prágai Biztonsági Hírszerzési Szolgálat (BIS) kiderítette, hogy orosz ügynökök állnak a 2014-es vrbeticei lőszerraktár felrobbantása mögött. Válaszként Oroszország utasította ki a moszkvai cseh nagykövetség 20 munkatársát, mire Csehország elrendelte több tucatnyi orosz diplomata kiutasítását május végéig. Mivel Oroszország már diplomatákat aligha utasíthat ki a cseh nagykövetségről, hiszen alig néhányan maradtak, a Kreml gazdasági szankciók bevezetését fontolgatja, befagyaszthatja például a cseh sörök importját – írta a Kommerszant című orosz lap. Milos Zeman elnök vasárnapi televíziós fellépésével mindenesetre azok számára is kínossá vált, akik politikailag tőle függnek. Az oroszbarát államfő Moszkva pártjára állt a cseh hírszerzéssel és a rendőrséggel szemben. Szerinte a BIS jelentésében nincs bizonyíték vagy hitelt érdemlő tanúvallomás arra vonatkozóan, hogy orosz ügynökök jártak volna a helyszínen. Zeman arra utalt, hogy a robbanást a hadianyag szakszerűtlen kezelése idézhette elő. Állítása szerint létezik egy másik, rendőrségi nyomozati anyag is, amelyből ez derül ki. Jan Hamácek, a kisebbik koalíciós partner szociáldemokraták elnöke, cseh belügyminiszter, aki Zeman egyik politikai kegyeltjének tekinthető, bírálta az államfőt, mivel megnyilatkozásával sokat segített Moszkvának. A Nova televízióban azt mondta, a kormányzati források elég hiteles információt gyűjtöttek, amelyek az orosz hírszerzők tevékenységére utalnak, s ezeket azon illetékes parlamenti testületek tagjai sem vitatták, akik betekintést nyertek a nyomozati anyagba. Hozzátette, a kormány teljes mértékben megbízik a Legfőbb Ügyészség, a rendőrség és a titkosszolgálatok munkájában. Mint mondta, ha a bizonyítékok nem lettek volna elég meggyőzők, akkor a prágai kormány sem tett volna ennyire kemény lépéseket Oroszországgal szemben. Számos ellenzéki politikus bírálta élesen az elnököt. Milos Vystrcil, a szenátus elnöke, a konzervatív Polgári Demokrata Párt (ODS) tagja közölte, hogy Zeman folyamatban lévő nyomozásból származó információkat hozott nyilvánosságra, ezzel a Cseh Köztársaság biztonságát tette kockára. Jan Bartosek kereszténydemokrata képviselő kijelentette: az elnök hazudott, amikor olyan nyomozati anyagra hivatkozott, amely a hadianyag szakszerűtlen tárolására utalt. Bírálta a beszédet Ondrej Havránek is, akinek apja a lőszerraktárat üzemeltető Imex-csoport alkalmazottja volt, s a robbanás során vesztette életét. Szerinte Zeman a cseh bűnüldöző szervek munkáját kérdőjelezte meg, s ha egy kicsit is többet foglalkozott volna a kérdéssel, akkor rádöbbenhetett volna arra, szó sem lehetett gondatlan kezelésről. Zeman egyébként azt is közölte, ha beigazolódik az oroszokkal kapcsolatos feltételezés, akkor az Orosz Föderációnak meg kell fizetnie a terrorcselekményért. Erősen kérdéses azonban, hogy az elnök valaha is bizonyítottnak találja az orosz szálat.