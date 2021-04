Meghalt 183 Covid-beteg, 1253 új fertőzöttet regisztráltak

Kórházban 6360 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 753-an vannak lélegeztetőgépen.

1253 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 772 707-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 183, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 984-re emelkedett – írja a koronavirus.gov.hu . A gyógyultak száma jelenleg 491 620, az aktív fertőzötteké pedig 254 103. Kórházban 6360 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 753-an vannak lélegeztetőgépen. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (139 572) és Pest megyében (107 312) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (43 623), Győr-Moson-Sopron (42 598) és Hajdú-Bihar megye (40 998). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (17 004).

A beoltottak száma 3 679 730, közülük 1 711 723-an már a második oltást is megkapták. Felhívták a figyelmet arra, hogy a járvány harmadik hullámának tetőzött, de a brit vírusmutáns továbbra is terjed, ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos. Közölték, hogy a magyar lakosság 37 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 21 százalékos átlaggal. A regisztráltak száma meghaladta a 4,5 milliót és 73 százalékuk már megkapta az oltást. Hozzátették, hogy azok a regisztráltak, akiknek még nincs időpontjuk oltásra, már interneten is foglalhatnak a kórházi oltópontokra. Megjegyezték, hogy újabb Szputnyik és Pfizer szállítmány érkezett, és AstraZeneca vakcina is várható. Emlékeztettek arra, hogy 4 millió beoltott után várható az újraindítási lépések következő fokozata: megnyitják a szolgáltatások széles körét azok előtt, akiknek van védettségi igazolványuk. Megnyílhatnak a színházak, a tánc- és zeneművészeti események, a cirkusz, az edző- és fitnesztermek, a jégpályák, az állatkertek, a fürdők és uszodák, a játszóházak, a sportesemények, a kalandparkok, és kinyithatnak a szállodák, az éttermek belső helyiségei is.