Látja az MNB az inflációt, de átnéz rajta

A monetáris tanács kamatdöntő ülést tartott, de semmit nem léptek.

Ugyan nő az inflációs nyomás magyar gazdaságban is, ám a Magyar Nemzeti Bank (MNB) látványosan nem törődik vele, mert megteheti - vélik az elemzők. Az MNB Monetáris Tanácsa kedden kamatdöntő ülést tartott, de semmit nem léptek. A jegybanki közleményből kiderült, hogy az MNB a koronavírus-járvány harmadik hullámában is elkötelezett az árstabilitás fenntartása mellett, s egyértelmű szándéka elkerülni, hogy a jelenlegi bizonytalan környezet az infláció tartós emelkedését okozza. A Monetáris Tanács kiemelt figyelemmel követi a külső árfolyamhatásokat és a gazdaság újraindítása során esetlegesen jelentkező inflációs hatásokat. Amennyiben a jegybank a inflációs kockázatok erősödést érzékeli, készen áll a megfelelő eszközök alkalmazására – írták. A koronavírus járvány kezelésére a kormányok és a jegybankok több ezer milliárd dollárnyi likviditást öntöttek a gazdaságokra, s ez a hatalmas pénzmennyiség inflációt eredményez. A nagy kérdés, hogy a jegybankok mikor kezdenek monetáris kondíciók szigorításába, mert akkor a MNB-nek is lépni kell. Az amerikai Federal Reserve szerdán dönt a kamatokról, de a piacok nem számítanak változásra, miután Jerome Powell, USA-jegybankelnök leszögezte, előre fogják jelezni a szigorításokat, hogy az ne érje a piacokat váratlanul Az EKB a múlt csütörtöki ülésén szintén a jelenlegi helyzet fenntartása mellett tette le a voksát. A kormányzótanács ülése után Christine Lagarde, EKB elnök arról beszélt, hogy az eurózóna infláció idén két százalék közelébe emelkedik, aminek ráadásul örülnek is a EKB döntéshozói, ugyanis korábban sok gondot okozott az eurózóna alacsony (nullás) inflációja. Más helyzet idehaza: márciusban már 3,7 százalékos volt az éves pénzromlás, ami áprilisra-májusra 5 százalékra ugrik az elemzői várakozások szerint. Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint az MNB nem fog reagálni az infláció megugrására, mivel átmenetinek tartja ezeket a hatásokat. Ugyanakkor izgalmas lesz a június 22-én esedékes kamatdöntő ülés, akkor jelenik meg a friss inflációs jelentés a jegybanki prognózisokkal, és már tisztábban fogunk látni a gazdaság újraindításának várható inflációs és növekedési hatásaival kapcsolatban is – mondta az elemző.