Nyilvánosságra hoztak egy videót, amelyen búcsúdalt énekel az elsüllyedt indonéz tengeralattjáró legénysége

Nem kell pánikba esni, ha az ellenőrzés nem mutat magas számokat.

Mérni vagy nem mérni, avagy fontos-e az oltás utáni antitestszint ellenőrzés? – tette fel és válaszolta is meg a kérdést a pécsi virológusok Facebook-oldala . A szakemberek kiemelték: egyik oltóanyag sem ad 100 százalékos védelmet és a hatékonyságuk sosem lesz maximális. Ez a jelenlegi helyzetben azt jelenti, hogy az oltás ellenére is van esély a megfertőződésre, a súlyos kimenetelű: kórházi ápolással és akár halállal végződő betegséget azonban el lehet kerülni. Érthető, hogy mindenkit érdekel, hogy oltás után megfelelő lett-e a védettsége, és ellenőrizni szeretnék az antitestszintjüket. A szakemberek ismertették, két típusú immunitás létezik: az úgynevezett antitestes és a sejtes. Attól, hogy valakinek nem alakult ki erőteljes antitestválasza, attól még a sejtes lehet jelentős és adhat védelmet a vírussal szemben. „Tehát önmagában

Az antitestszintet, amelyet sok tényező befolyásol, egyénfüggő. A virológusok felhívták a figyelmet, hogy a méréskor, amelyet csak jó minőségű gyorsteszttel érdemes elvégezni, a pozitív eredmény azt jelzi, hogy az oltás hatékony volt és kialakult valamilyen szintű védettség, ha azonban nem mutatható ki antitest, érdemes speciális laboratóriumi mérésekkel ellenőrizni a tényleges antitestszintet. Hasznos lehet az úgynevezett semlegesítő (neutralizáló) antitestek kimutatása, amelyek jelenléte azt mutatja meg, hogy egy újabb fertőzés esetén - a sejtes immunitással együtt - mennyire képes védekezni a szervezet – olvasható a bejegyzésben. Hamis érzetet adhat, ha van antitest a szervezetben, de az is, ha nincs. Utóbbi pánikot kelthet, nagyon magas antitestszinttel pedig akár azt is gondolhatnánk, bármit megtehetünk, védettek vagyunk. „De természetesen ez nem így van, hiszen



Ne feledjük: az oltás nem a fertőzéstől véd, hanem a súlyos lefolyású betegségtől – zárták a bejegyzést a pécsi virológusok. A vakcinák hatékonyságáról szervezett beszélgetést vasárnap este a Miérted magazin, amelynek felvétele szintén megtalálható a Virológia Pécs Facebook-oldalon . Jakab Ferenc virológus itt kijelentette, a védőoltás után idő kell az immunválasz kialakulásához, tehát a megkapása után három nappal még nem védett, meg lehet fertőződni. A két kulcsszó: oltani és vigyázni – tette hozzá. „Ne feledjük el azt, hogy még mindig járvány van Magyarországon, még mindig nagyon sokan betegszenek meg.” A járványgörbe már lefelé megy, de butaság lenne a szabályok be nem tartásával ezt visszafordítani – fogalmazott a szakember. A beszélgetésből kiderült, a nem jó minőségű antitesttesztek félrevezethetnek, olyat érdemes venni, amelyek egy skálán mutatják az eredményeket és nem csak azt jelzik, pozitív vagy negatív az eredmény. Fontos tudni, hogy a különböző laborok eredményeit nem lehet, de nem is érdemes összehasonlítani. Hangsúlyozták azt is, tesztekkel csak az antitestes immunválaszt lehet mérni, de attól, hogy az alacsony,