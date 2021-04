Műanyaggal a természetért – Interjú Yoon Gil Jung dél-koreai fotóművésszel

Ausztriában és Franciaországban lassan megnyitják kapuikat a színházak és a mozik, Olaszországban ez régióktól függ. Németországban már most tudják: oda a szezon, a csehek viszont még bizakodnak.

Franciaországban a fesztiválok szervezői mindenképpen el akarják kerülni a tavalyi drámát, amikor kénytelenek voltak lemondani a tömegrendezvényekről. Most megpróbálják menteni a menthetőt, bár kísért a múlt, hiszen tavaly májusban is reménykedtek abban, hogy elkerülik a legrosszabbat, aztán mégsem sikerült. Sokan máig emlékeznek arra, amint Olivier Py elszántan mutatta be az avignoni fesztivál programját, majd néhány nappal később kiderült, le kell mondani az eseményt. Roselyne Bachelot kulturális miniszter még február 18-án fogadta a zenei fesztiválok igazgatóit. Ekkor hangzott el az az irányelv, amely szerint 5000 nézőnél kisebb rendezvényeket lehet megtartani és csak ülőhelyekre adhatnak el jegyet, ami nagy csapás volt a pop- és rockfesztiválok számára. Azóta nem született új döntés, de április 29-én újabb bejelentés várható, miután a minisztérium 21-én szakmai szervezetekkel egyeztetett. Akkor kiderült, hogy a május közepére tervezett kulturális nyitás első szakasza nem csak a múzeumokat, hanem a színházaktól a mozikig minden kulturális létesítményt érint, emlékeztetett a Le Figaro. Az újranyitás három szakaszban történhet, de a járványhelyzettől függően három- négyhetente értékelik át a helyzetet. Az első, május 15-től kezdődő egy hónapig tartó szakaszban a kulturális intézményeket 35 százalékban lehetne megtölteni, amit június 15-től 65, augusztus 15-től pedig 100 százalékra emelnének a különféle higiéniai előírások megtartásával. Ezek azonban egyelőre csak tervek, minden a további járványhelyzet függvénye. A fesztiválszervezők ezért továbbra is tanácstalanok. A tárca a regionális különbségtételt ellenzi, mert még jobban megnehezítené a szervezést. Szakértők szerint hiba, hogy a kormányzat egyelőre nem tett különbséget szabad- és beltéri rendezvények között, de természetesen ez is változhat. Mindenesetre több fesztivál, többek között a júliusi cannesi, vagy a májusi grange-i, biztosan elmarad. Míg Franciaországban még reménykednek abban, hogy valamennyire megmenthető a szezon, Németországban kezdenek erről letenni. A szabad ég alatt is csak abban az esetben rendezhetnek bármilyen kulturális előadást, ha a fertőzések 100 ezer lakosra vetített száma a kritikus 100 fős határ alá megy az előző öt munkanap átlagában. Ezt tartalmazza a német felsőház, a Bundesrat által április 22-én szentesített törvény. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nincs esély a színházak, operaházak, koncerttermek, mozik, múzeumok megnyitására, s csak az autósmozik lehetnek nyitva. A rendelkezés június végéig marad érvényben szövetségi szinten, de utána is csak abban a tartományban veszti érvényét, ahol a kritikus 100-as határ alá megy a fertőzések száma. Jelenleg csak egy német tartományban, Schleswig-Holsteinben került ez alá a szám, a legrosszabb helyzetben Türingia van 243-as mutatóval. Ausztriában sokkal szívderítőbb a helyzet, hiszen május közepétől nem csak a gasztronómiában, a turizmusban, hanem a kulturális életben is nyitást terveznek. Sebastian Kurz kancellár a napokban azt közölte, minden szektor egy lépéssel közelebb kerülhet a normális élethez. Ugyanakkor azok, akik koncertre, vagy színházba akarnak menni, vírustesztnek kell alávetni magukat. Ha tovább javul a járványhelyzet, akkor júniusban és júniusban is újabb könnyítések várhatóak. Olaszországban egyelőre április 30-ig van érvényben a pandémia miatt bevezetett szükségállapot. A hatályos járványügyi jogszabály Olaszország egészét a koronavírus járvány súlyossága alapján három zónába osztja (legsúlyosabb vörös, közepesen súlyos narancssárga, mérsékelten súlyos sárga zóna). A régiók beosztását az olasz egészségügyi tárca kéthetente vizsgálja felül. A kulturális életben is árgus szemekkel figyelik, ha egy régió sárgára vált, ez esetben ugyanis megnyithatnak a mozik, a színházak és más kulturális létesítmények. A járvány első hulláma által nagyon súlyosan érintett, ezúttal a „sárga zónába kerülő” Lombardiában hétfőtől kicsit visszatért az élet a normális kerékvágásba, megnyitják a kulturális intézményeket is, amelyek hétvégenként is látogathatóak lesznek. Csehországban egyelőre nincs semmiféle kulturális élet, függetlenül attól, hogy az országban már jóval alacsonyabb a fertőzések és a halálozások száma, mint nálunk. Apró nyitásként a prágai várudvarban tekinthető meg egy kiállítás múlt hétvégétől. A koncertek egyelőre az interneten követhetőek nyomon, bár a Cseh Filharmonikusok reménykednek abban, hogy a csütörtöki lesz az utolsó internetes előadásuk. A múzeumok, galériák, színházak zárva vannak, jó esetben május 3-tól lehet nyitás, ha addig tovább esik a fertőzések száma. A könyvtárakból már lehet könyveket kölcsönözni, de a nyitva tartás korlátozott. A munkáltatók heti egy vírustesztre kötelezik az embereket.