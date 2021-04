Késelés Zuglóban: letartóztatták az áldozat férjét

Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint az eljárás befolyásolásának veszélye miatt indítványozta a letartóztatást.

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra – 2021. május 27-ig – elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akit felségének meggyilkolásával, emberölés bűntettének elkövetésével gyanúsítanak – közölte a Fővárosi Törvényszék a bírósági portálon. A megalapozott gyanú szerint a férfi 2021. április 24-én szombaton egy találkozó során – pontosan meg nem határozható előzményeket követően – egy 21 centiméter pengehosszúságú késsel testszerte, több alkalommal megszúrta, illetve megvágta a vele egy gépkocsiban tartózkodó nőtt, aki a helyszínen meghalt. Az autóban volt a házaspár kiskorú gyermeke is. Arról a Népszava is beszámolt, hogy a rendőrök és a mentősök nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, a zuglói Füredi parkba, és megpróbálták újraéleszteni a sérült áldozatot, de életét már nem tudták megmenteni. A gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – akár súlyosabban is minősülhet: alkalmas lehet a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, valamint a kiskorú veszélyeztetése bűntettének a megállapítására is. A megalapozott gyanút többek között rendőri jelentések, szemle jegyzőkönyvek, tanúvallomások, továbbá kamerafelvételekről készült jelentések támasztják alá. Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint az eljárás befolyásolásának veszélye miatt indítványozta a letartóztatást. A bíróság megállapította, hogy a külföldi állampolgárságú férfi 2016 óta tanul Magyarországon. A házasok csaknem 9 hónapja külön éltek, és már válófélben voltak. Azt is kiemelték, hogy a gyanúsított a tett elkövetését tagadta, de a késeléskor viselt ruhadarabjait még a rendőrség kiérkezése előtt levette és azokat egy közelben lévő szemetestárolóba rejtette. – A cselekmény tárgyi súlyára, a gyanúsított személyi körülményeire, valamint az eljárás meghiúsítására irányuló magatartására figyelemmel, alaposan feltehető, hogy az országot elhagyná, a büntetőeljárásban elérhetetlenné válna – indokolta a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelését a bíróság. A végzés végleges.