100 kilogrammos bombát találtak Komáromban

Háromrészes videósorozatot készített a Magyar Kerékpárosklub , amelyben bemutatják, hogyan kell helyesen biciklivel közlekedni a városban. A kisfilmekben az autós és kerekező szereplők mellett oktató is segít, miként lehet egymásra vigyázva közlekedni. A videókban igyekeznek eloszlatni a kerékpározással kapcsolatos tévhiteket, írott és íratlan szabályokat ismertetnek, megmutatják a mindennapos élethelyzetek megoldását, tippeket adnak az autós–bringás–gyalogos együttműködéshez és az is kiderül, autót vezetve hogyan lehet vigyázni a védtelenebb közlekedőkre. Az első részben a kerékpározással kapcsolatos legjellemzőbb tévhiteket oszlatják el. Kiderül, hogy léteznek-e külön „biciklisek” és „autósok”, szükség van-e bringás ruhákra a kerékpározáshoz, de az is, hogy a kerékpár sport- vagy közlekedési eszköz. A második részében azt mutatják meg, hogyan közlekedhetünk biztonságosan, mire figyeljünk, ha éppen autót vezetünk vagy kerékpárra ülünk. Szabályokat ismertetnek, de olyan hasznos tanácsokat is adnak, amelyek nem szerepelnek a KRESZ-ben. A harmadik részben pedig olyan mindennapi helyzeteket mutatnak meg, mint a munkába, iskolába vagy óvodába bringázást és a kerékpáros bevásárlást. Tanácsokat adnak ahhoz is, hogyan lakatoljuk le a biciklinket egy állomáson.