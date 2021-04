Szlovákiában is megkaphatják a 16. életévüket betöltöttek az oltást

Burgenlandban már április 19-e óta „szabad a vásár“, kinyíltak az üzletek, az iskolák, a teraszok, s ezzel Ausztria keleti tartománya levált a Béccsel és Alsó-Ausztriával addig közösen vállalt bezárkózási politikáról. A közös szigort az országos átlagot meghaladó Covid-fertőzés indokolta, s a kórházak intenzív osztályainak elviselhetetlen zsúfoltsága. De repedezik a két még összekapaszkodó tartomány szolidaritása is, Alsó-Ausztria, bár nem mindenre kiterjedően, a jövő hétfőtől nyitni akar, Bécs viszont még szakértőkkel konzultál, bár az üzletek a fővárosban is nyílnak május 3-án. Elvben az osztrák központi kormány a kilenc tartományi vezetéssel együtt cselekszik, már az elmúlt hónapokban kialakult, hogy mindenki úgy lép, ahogy akar. Részben, mert a vírus viselkedése nem egyforma az ország különböző területein (Tirolt például egy ideig teljesen el kellett zárni a világtól a dél-afrikai vírus helyi tombolása miatt), részben mert a tartományi politikusok túl erősek ahhoz, hogy parancsot teljesítsenek. Pillanatnyilag az a sajátos helyzet érvényesül, hogy Burgenland lakói önfeledten vásárolhatnak a parndorfi hatalmas bevásárló központban, ahová békeidőben még Magyarország keleti megyéiből is érdemes utazni, a bécsiek viszont (45 kilométeres távolságból) be nem tehetik oda a lábukat. A szabályokra a rendőrség vigyáz, a bécsi rendszámú autókat könnyű azonosítani, aki mégis próbálkozik, lebukás esetén 1500 eurós büntetéssel számolhat. A helyzet fonákságára, a központi hatalom gyengeségére, a tartományok önfejűségére hívta fel a figyelmet hétvégi beszédében az ország második legnagyobb pártjának, a szociáldemokratáknak a vezetője, a „civilben“ virológus Pamela Rendi-Wagner. A burgenlandi tartományi főnök, Hans Peter Doskozil, aki egyszermind az SPÖ alelnöke is, megértette a bírálatot és a pártelnökhöz írt hétfői levelében, amely mellesleg előbb jutott el a sajtóhoz, mint a címzetthez, bejelentette, hogy visszavonul a béke érdekében az országos politizálástól, alelnökségre a június 26-án esedékes kongresszuson már nem pályázik, figyelmét kizárólag Burgenlandra összpontosítja. Megjegyzendő, hogy az SPÖ alelnökeinek számát drasztikusan csökkenteni tervezi, Doskozil már legutóbb is a legrosszabb eredménnyel jutott be az elnökségbe. Az egykoron belügyminiszteri tisztséget is viselt politikust mindig is úgy tartották számon, mint a szociáldemokrácia jobbszárnyának vezetőjét, aki számos kérdésben a „népre hallgatva“ szállt szembe a párt vezetésével. Lemondó levelében is hangoztatta, hogy ő a fertőzés hárításában is követi a lakosság igényeit, mint ahogyan a migráció kérdésében sem olyan engedékeny, mint az SPÖ vezetése. Doskozil pozíciója az utóbbi időben gyengült, a párt erős embereként a következetesebben politizáló Michael Ludwig bécsi tartományi vezető és pártelnök lépett a helyébe. De a korábban az SPÖ leendő elnökeként emlegetett „Dosko” néhány napja gyanúba is keveredett. Hírlik, hogy bennfentes információit kihasználva, a csőd bejelentésére készült, s a tartományi pénzintézetből, a Commerzialbankból az utolsó pillanatban komoly összegeket kimenekített, mint ahogy korábban törvénytelen módszerekkel segítette a bank fennmaradását. Az új szokásoknak megfelelően az országos korrupciós ügyészség bevonta a tartományi vezető hivatali mobiltelefonját, folyik a hívások, chatek vizsgálata. A politikus amúgy sincs jól, négy műtét után is alig érteni beszédét, hangszálai alig működnek. Pamela Rendi-Wagner és az SPÖ elnöksége megjegyzés nélkül tudomásul vette Doskozil visszalépését, a kommentárok azt találgatják, hogy az országos politizálástól való visszahúzódás meddig fog tartani.