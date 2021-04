Újraindulnak az onkológiai szűrővizsgálatok

Rövid, de annál rejtélyesebb választ adott Hubay György a sokakat foglalkoztató kérdésre.

- írta a keddi szavazás után a Fidesz képviselője Facebook-oldalán. A posztot a hvg.hu szúrta ki. Hubay György azután nyilvánult meg, hogy az Országgyűlés fideszes többsége egy nagyjából ezermilliárdos vagyont szervezett ki alapítványi működésbe. Mint lapunk is megírta , a kormánypárti képviselők gondoskodtak arról is, hogy törvényessé tegyék: kormánytagok, parlamenti képviselők, polgármesterek is lehessenek a vagyonkezelő alapítványok kuratóriumának, felügyelő bizottságának fizetésben részesülő tagjai. Ez eddig összeférhetetlen volt. Kerestük Hubay Györgyöt, hogy bővebb információt megtudjunk arról, pontosan milyen idegenekre gondolt Facebook-bejegyzésében. Cikkünk megjelenéséig nem kaptuk meg válaszát, amint ez megtörténik, azonnal hírt adunk róla.