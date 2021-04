Csengeri örökösnő: A bankkártyám és hagyatéki kártyám is Kósánál van

P. Mária a bíróságon azt állította, a fideszes politikusnál van a bankkártyája is. Az ügy tárgyalása szerdán kezdődött meg a Mátészalkai Járásbíróságon.

„Nem tartom magam bűnösnek, senkit nem tévesztettem meg, tévedésben nem tartottam” – kezdte vallomását P. Mária, aki korábban Sz. Gábornéként híresült el. A Telex helyszíni beszámolója szerint a nő elmondásából az derült ki, hogy



Kósa Lajos nemcsak, hogy aktívan részt vett a hagyatéki eljárás meggyorsításában, de többször ment Svájcba P. Máriával együtt, aki a szállását is fizette a Fidesz politikusának.

A történet még 2018-ban kezdődött, amikor megírta a Magyar Nemzet, hogy kapcsolatba került Kósa Lajos fideszes képviselő a csengeri nővel, aki azt állította, hogy 1300 milliárd forintot örökölt a Németországban élt apjától. Eszerint Kósa Lajos közreműködött volna a hatalmas vagyon rendezésében, amiért cserébe a nő 800 millió forintnyi eurót ajándékozott volna a politikus édesanyjának. A Fidesz prominense később azt állította, szélhámosság volt az egész. „Soha nem kerestem Kósát azzal, hogy a hagyatékomat segítsen megszerezni, vagy hogy befektessek. Ezt ő ajánlotta fel, miután leellenőrizte, hogy valós dologról van szó. Ő ajánlotta fel, hogy mindenben segítséget nyújt, hogy mielőbb hozzájussak, hogy ez a vagyon Magyarországon legyen befektetve, itt legyen használva, ne külföldiek intézzék. Okiratokat írt alá vagyonkezelésről, hogy bármilyen ingóságot el tudjon hozni a konzulátuson keresztül a wisbadeni házból. Ezt is aláírta. Felesége nevére lett egy okirat készítve, amelyben 2 millió eurót kapott volna a felesége, miután nálunk egy családi botrány alakult ki, ezért a feleségével visszamondatta egy debreceni közjegyző által a felajánlást, és édesanyja nevére állíttatta ki. Mindig elfogadták az ajándékozást, aláírt levélátvételi elismervényt. Tehát ráutaló magatartással elfogadta, sohasem utasított vissza semmit” - fogalmazott a tárgyaláson a csengeri nő.



Elmondása szerint többször járt Svájcban Kósával, ahol magánbanki vezetőkkel, ügyvédekkel találkoztak. „A Savoy hotelben lévő szállását is én fizettem.”

Azt hangoztatta, ő maga még most is hisz az örökségben és hogy ezt meg fogja kapni. Ugyanakkor ha ez nem létezik, akkor őt magát is becsapták. P. Mária elmondása szerint egy ismerősénél volt „a bankkártya és hagyatéki kártya eltéve.” Náluk „volt a legtöbb dolog, amire nagyon odafigyeltem. 2014-15-ben ezt a kártyát elkérte tőlem Kósa Lajos. Onnantól kezdve nála van a kártyám. A végrendeleti kártyám is nála van. Átadtam neki a CIC bank jogászának emailjeit és papírokat, ezek szintén nála vannak.” A Telex beszámolója szerint egy mondattal arra is utalt, hogy Kósa Lajos személyesen is vett át tőle pénzt, amiért mindig a sofőrje ment el. P. Máriát egyébként üzletszerűen elkövetett csalással vádolja az ügyészség. A nő jelenleg letartóztatásban van, a tárgyalásra távmeghallgatással jelentkezett be.