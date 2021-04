Alig több mint egy hete tették meg a Zöldek kancellárjelöltjének, de máris rendkívüli népszerűségnek örvend.

Már-már valóságos rocksztárként ünneplik Annalena Baerbockot, a Zöldek történetének első kancellárjelöltjét. Az egyes médiumok valóságos kedvencévé vált, s hogy új stílust képvisel, az is jelzi, az első interjúját már hivatalos jelöltként nem valamely nagy közszolgálati Das Erstének, vagy a ZDF-nek adta, hanem a Pro7 magántelevíziónak. A közvélemény-kutatások szerint ő a legnépszerűbb a kancellárjelöltek közül, még a keresztény uniópártok támogatói közül is sokan úgy gondolkodnak, neki kellene az idén távozó Angela Merkel örökébe lépni, s nem Amin Laschetnek, aki nagy nehézségek árán lett a CDU/CSU közös kancellárjelöltje. A közvélemény-kutatások valóban lélegzetelállító trendfordulót jeleznek. A Forsa keddi felmérése alapján a Zöldek hat százalékkal előzik meg a CDU/CSU-t, előbbi 28, utóbbi 22 százalékot kapna, ha most rendeznék meg a választást. A Kantarnál szintén a környezetvédők vezetnek, igaz csak egy százalékkal. De az is figyelemreméltó, hogy az INSA legutóbbi felmérésében fej-fej mellett állt a két párt, 23-23 százalékon. Azért fontos ez az eredmény, mert ez az ügynökség rendre felülméri a jobboldali pártokat. (Az INSA egyébként a Bild bulvárlap számára készít felméréseket.) Persze az óvatosabbak figyelmeztetnek arra: csínján kell bánni a közvélemény-kutatásokkal. Négy évvel ezelőtt az év elején a felmérések szerint szintén fej-fej mellett haladt a CDU/CSU és a Martin Schulz szociáldemokrata pártelnökké választása után egy ideig szárnyaló SDP, de aztán csakhamar minden visszaállt a régi kerékvágásba, mivel a baloldali párt gyengén szerepelt a különféle tartományi választásokon. Könnyen lehet, hogy az uniópártok népszerűsége feljebb megy majd, de a helyzet sok tekintetben különbözik a 2017-estől. Armin Laschet számára ugyanis egyetlen szalmaszál maradt, hogy megfordítsa a trendet és javítson a megítélésén, ez a június elején Szász-Anhaltban megrendezendő voksolás lesz. A tartományban vezet is a CDU, de erősen kérdéses, hogy ez az egyetlen voksolás döntően befolyásolná az uniópártok országos megítélését. Nagy különbség továbbá, hogy négy éve Martin Schulz ellenfele Angela Merkel volt, aki teljesen más személyiség, mint Laschet. Utóbbi szintén nagy küzdő, de a még hivatalban lévő kancellár sosem volt annyira népszerűtlen, mint a CDU elnöke, aki Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke is egyben. Annalena Baerbock mellett szól, hogy sokkal fiatalabb, aktívabb Laschetnál és bár kormányzati pozíciót sem szövetségi, sem tartományi szinten nem töltött be, láthatóan jó retorikai készséggel rendelkezik és igen tárgyszerű. S mellette szólhat női mivolta is. Merkel az eltelt másfél év alatt bizonyította, hogy nő is legalább olyan jó kancellár lehet, mint egy férfi. Baerbock az ARD ismert műsorvezetője, Anne Will műsorában elismerte, nemének is volt szerepe abban, hogy végül őt tették meg a Zöldek kancellárjelöltjének és nem a környezetvédők társelnökét, Robert Habecket. Baerbock eddigi néhány interjúja alkalmával főleg azt hangoztatta: nem játszik szerepet, hogy kormányzati munkában nem vett még részt, s teljesen más irányvonalat képvisel, mint Laschet, vagy Olaf Scholz, a szociáldemokraták kancellárjelöltje. Bár a Zöldek társelnökei a háttérben, egymás közt, nagy csinnadratta, kölcsönös sárdobálások és botrányok nélkül döntötték el, melyikük legyen a kancellárjelölt, Robert Habeck a Die Zeitnek adott interjúban elismerte, hogy élete legfájdalmasabb politikai döntése volt, amikor lemondott Baerbock javára. Utóbbi azonban nem lesz hálátlan. Közölte, hogy „Robert” készíti elő a szeptember végén esedékes választást követő koalíciós tárgyalásokat, így komoly szerepe lesz a jövőbeni kormány megalakulásában. Mert egyetlen pillanatig sem kérdéses, hogy a következő kormányban – 2005 után először – a Zöldek is szóhoz jutnak, akár a környezetvédők nyerik meg a választást, akár nem. És igen nagy az esély arra, hogy az uniópártokkal alakítanak kormányt. Nyolc éve már Merkel tett egy kísérletet a közös kabinet életre hívására a környezetvédőkkel, akkor azonban még akkorák voltak a programbeli különbségek a CDU és a Zöldek között, hogy a kísérlet kudarcba fulladt. Négy éve már igent mondtak volna a környezetvédők, de akkor a szabad demokrata FDP ellenállásán bukott meg az úgynevezett (a CDU/CSU, a Zöldek és az FDP) alkotta Jamaica-koalíció. A Baerbock iránti lelkesedés a Zöldek tagságának folyamatos emelkedésén is tetten érhető. A kancellárjelöltté való kinevezését követő öt nap folyamán 2159-en jelezték, hogy be akarnak lépni a pártba. Ilyen érdeklődést még sosem tapasztaltak a környezetvédők háza táján. Baerbocknak azonban komoly támadásokra is fel kell készülnie, hiszen Laschet és Scholz is elsősorban őt tartják fő ellenfelüknek. Az SPD kancellárjelöltje azt közölte, mivel Németország a világ egyik legnagyobb ipari állama, ezért olyan személyiségnek kell vezetnie, aki rendelkezik kormányzati tapasztalattal. Laschet viszont nem kifejezetten úriemberi módon azt közölte, hogy miközben a Zöldek kancellárjelöltje fecseg, ő cselekszik. Markus Söder bajor miniszterelnök, aki Laschet uniópárti ellenfele volt a kancellárjelöltségért, ezzel szemben úgy véli, nem biztos, hogy jó stratégia Baerbockot a kormányzati részvétel hiányával vádolni a kampányban. Mint mondta, a 41 éves politikus komoly élettapasztalattal rendelkezik és "nem szabad lebecsülni őt", mert friss erőt képvisel és modern gondolkodású politikus. Mások azt találgatják, a két gyermek mellett nem okozna-e gondot számára a kancellári tisztség. Merkelnek ugyanis nincs saját gyermeke. Mások pedig az öltözködésével vannak elfoglalva. A berlini Tagesspiegel ugyanakkor megjegyzi: Baerbock nagyon is természetesen viselkedik és azt akarja sugallni, hogy ő is ugyanolyan, mint bárki más.