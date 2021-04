A Fradi elnöke már nézőkkel számol csapata hétvégi meccsén

Jesse Lingard azon is elgondolkodott, hogy szögre akassza cipőjét.

A szezon első felében egyetlen percet sem játszott a bajnokságban Jesse Lingard, a Manchester United angol válogatott labdarúgója tavasszal azonban megtáltosodott a West Hamben. A 28 éves középpályás a szezon végéig futballozik kölcsönben a londoni együttesben, amelynek színeiben 11 Premier League-meccsen kilenc gólt szerzett, továbbá négy asszisztot is kiosztott. A legtöbb hasonló esetben az gondolhatná az ember, hogy Ole Gunnar Solskjaer hibázott abban, hogy nem adott neki lehetőséget, a környezetváltozás pedig segített neki abban, hogy újra magára találjon. A nehéz időszakról maga a játékos vallott az újonnan megalakult Presenting nevű Youtube-csatornán. Lingard a beszélgetés során elárulta, hogy édesanyja depresszióval küzdött, ez a harc pedig az ő mentális állapotát is befolyásolta. Hozzátette: komolyan elgondolkodott azon, hogy folytatni akarja-e a játékot. „A minap kérdeztem a bátyámtól: emlékszel, amikor boldogan ültem a kispadon? Nem akartam játszani, mert fejben nem voltam ott. Más dolgokon gondolkodtam, de rájöttem, hogy ezt nem tehetem meg” – mesélte a futballista, akinek édesanyja tavaly Londonban kapott kezeléseket, ez idő alatt viszont Lingardnak kellett vigyáznia testvéreire. „Olyan érzésem volt, mintha nem saját magam lennék. Úgy éreztem, nem vagyok Jesse Lingard. A futballmeccseken is úgy éreztem, hogy nem érdekel az egész, igazán ott sem akartam lenni. Aztán sikerült megnyílnom, elmondtam a klubnak, hogy mit élek át, édesanyám min ment keresztül. Szerencsére ott voltak mellettem és segítettek” – jelentette ki a középpályás, aki hétéves kora óta a Manchester United futballistája. Lingard úgy érzi, 2020 márciusában a koronavírus-járvány következtében hozott lezárás volt a fordulópont az életében. „Könnyedén feladhattam volna, de a bennem folyó harc visszahozott az életbe. Szerettem volna visszatérni az edzésekhez. Úgy érzem, hogy a lezárás megváltoztatott engem. Végignéztem a régi mérkőzéseimet, a világbajnoki összecsapásokat és azt gondoltam: na igen, ez az igazi Jesse Lingard. Az előző szezonban viszont egyszerűen nem ezt láttam, mint ahogyan más sem. A testvérem, aki velem él, kapott egy háromperces videót rólam, hogy csak fekszem az ágyon és csak bámulok a semmibe. Arra gondolt, hogy mit élek át, de még ő sem tudta, hogyan is érzek. Azzal, hogy megnyíltam, pillangónak éreztem magamat. Gubóban voltam, majd kitártam a szárnyaimat és repültem. Elképesztő érzés, és most már mindezt magam mögött tudhatom és csak a focira és a családomra tudok koncentrálni. Természetes, hogy vannak csúcs és mélypontok az ember életében. Az embernek meg kell találnia önmagában azt a valamit, aminek köszönhetően sosem adja fel” – foglalta össze érzéseit a futballista. Lingard jelenlegi csapata a West Ham remek szezont produkál, ugyan a kalapácsosok elveszítették legutóbbi két bajnokijukat, így is ötödikek, mindössze három pont a hátrányuk a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyen található Chelsea-vel szemben. Arról egyelőre nincs hír, Lingard marad-e a West Hamnél vagy visszatér Manchesterbe, az azonban bizonyos, hogy a tavaszi produkciójának köszönhetően, meglepetés lenne, ha nem lenne tagja az angol válogatott keretének a nyári Európa-bajnokságon.